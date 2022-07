Dwayne Johnson từ chối dẫn chương trình tại lễ trao giải Emmy 2022

Dwayne Johnson – một trong những ngôi sao bận rộn nhất Hollywood – đã từ chối trở thành người dẫn chương trình cho lễ trao giải Emmy năm nay.

Theo nguồn tin từ Entertainment Tonight, Dwayne Johnson đã được ban tổ chức Emmy tiếp cận và được mời để trở thành người dẫn chương trình cho lễ trao giải năm nay. Tuy nhiên, nam diễn viên này đã từ chối lời mời của ban tổ chức do lịch trình quá bận rộn của mình.

“Tất cả chỉ là do lịch trình mà thôi. Tôi thật sự, thật sự vinh dự khi họ tìm tới tôi và mời tôi. Thế nhưng, thật sự là lịch trình hiện tại của tôi khá bận và không thể tham gia được”, nam diễn viên chia sẻ với Entertainment Tonight.

Một nguồn tin trước đó cũng xác nhận thông tin và cho biết, nam tài tử “bảo chứng phòng vé” hiện vẫn đang tiếp tục lưu diễn với tour của mình. Ngoài ra, anh cũng đang chuẩn bị cho một buổi quay hài đặc biệt cho mùa thu năm nay. Với lịch trình kín đặc, nam diễn viên không thể tham gia lễ trao giải Emmy năm nay và chắc chắn cũng không thể tới với tư cách là người dẫn chương trình.

Trước đó, Fox News cũng đưa tin ban tổ chức lễ trao giải Emmy cũng tiếp cận Chris Rock với mong muốn mời danh hài trở thành MC cho buổi lễ trao giải năm nay. Tuy nhiên, Chris Rock cũng đã từ chối lời mời này. Mặc dù nguồn tin không đề cập tới lí do Chris Rock từ chối nhưng rất có thể là do nam diễn viên lo ngại những vấn đề về an toàn trên sân khấu giống như những gì đã xảy ra tại Oscar với Will Smith.

Với việc cả Chris Rock và Dwayne Johnson đều từ chối lời mời, ban tổ chức Emmy sẽ phải tiếp tục tìm kiếm những gương mặt khác thay thế. Lễ trao giải Emmy 2022 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 13/9 tới.

Theo VTV

