Disney âm thầm loại bỏ “Avatar” khỏi nền tảng trực tuyến

Disney đã lặng lẽ xóa “Avatar” khỏi danh mục phát trên nền tảng trực tuyến ngay trước thềm bộ phim chuẩn bị tái phát hành vào tháng tới.

Theo nguồn tin từ Screen Rant, bom tấn một thời Avatar đã bị gỡ bỏ khỏi nền tảng trực tuyến Disney+. Động thái lần này được cho là nhằm thúc đẩy khán giả ra rạp để thưởng thức bộ phim vào tháng tới, khi bộ phim chuẩn bị được tái phát hành lần nữa.

Đáng chú ý, Disney và 20th Century Studios đều không lên tiếng chính thức về việc tại sao Avatar đột ngột bị loại bỏ khỏi nền tảng trực tuyến Disney+. Điều này khiến những người hâm mộ vô cùng hoang mang và tỏ ra không hài lòng trước cách xử lý của nhà Chuột. Việc các dịch vụ trực tuyến loại bỏ những bộ phim nhất định cũng là một lí do khiến nhiều người vẫn thích phương tiện truyền vật lý hơn giữa cuộc cách mạng kỹ thuật số hiện nay.

Cùng với việc không thông báo chính thức về việc loại bỏ Avatar khỏi nền tảng trực tuyến, Disney cũng khiến khán giả hoang mang và lo lắng về việc liệu đến khi nào thì bộ phim này sẽ lại có mặt trên Disney+.

Trước khi xuất hiện trên nền tảng trực tuyến, Avatar từng “càn quét” mọi phòng vé trên toàn thế giới ở thời điểm ra mắt. Thậm chí, đến tận bây giờ, phần đầu tiên này vẫn là bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Nếu như Avatar 2 không thể soán ngôi phần đầu thì bộ phim vẫn có thể thành công nếu lọt top trong danh sách doanh thu mơ ước này. Tuy nhiên, nếu phần thứ 2 không đạt được như kì vọng, thật khó để có thể đoán chính xác động thái tiếp theo của đạo diễn James Cameron đối với các phần phim sau đó.

Phần 2 của Avatar mang tên Avatar: The Way of Water sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 16/12/2022. Có thể nói Disney vô cùng kì vọng vào các phần phim tiếp theo của bom tấn thời đại này, minh chứng là Disney đã chơi lớn và đầu tư hẳn 1 tỷ USD cho 4 phần Avatar.

