“Điệp viên ẩn danh” – Bom tấn điệp viên giải trí nhất dịp cuối năm

Với sự góp mặt của Will Smith và Tom Holland, Spies in Disguise (Tựa Việt: Điệp Viên Ẩn Danh) xứng đáng là bom tấn điệp viên giải trí hàng đầu Hollywood trong dịp cuối năm 2019. Tác phẩm không chỉ đậm chất giải trí nhờ nhiều tình huống hài hước mà còn mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa.

Doanh thu vượt kì vọng

Ra mắt cùng thời điểm với nhiều bom tấn như Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker hay Jumanji: The Next Level, Spies in Disguise vẫn mang về doanh thu vượt kì vọng. Phim được các chuyên gia dự đoán sẽ thu về 18-20 triệu USD trong tuần đầu ra mắt. Song, bộ đôi Will Smith và Tom Holland đã “cá kiếm” được 22,1 triệu USD ở Bắc Mỹ.

Ở thị trường quốc tế, tác phẩm kiếm được 16 triệu, nâng tổng doanh thu mở màn lên 38,1 triệu USD. Trong đó, Mexico dẫn đầu với 2,3 triệu USD rồi đến Pháp (2,2 triệu), Anh (1,9 triệu), Đức (1,2 triệu) và Tây Ban Nha (1 triệu). Con số này cao hơn hẳn Ferdinand cũng của Blue Sky Studios hồi năm 2017. Spies in Disguise cũng hứa hẹn sẽ vượt qua mốc 300 triệu USD của “chàng bò phiêu lưu ký”.

Phim nhận được điểm số khá cao từ khán giả (A-) và các nhà phê bình với 72% trên Rotten Tomatoes cùng vô số lời khen ngợi. Ed Potton từ Times (UK) yêu thích màn kết hợp hài hước giữa siêu điệp viên và chàng chuyên gia vũ khí vũng về. Trong khi đó, Richard Roeper từ Chicago Sun-Times ngợi khen chất giải trí trong mỗi cảnh phim cùng tạo hình đáng yêu, biểu cảm khó đỡ của dàn nhân vật.

Một bộ phim khiến bạn cười tẹt ga

Nhờ xoáy sâu vào sự trái tính trái nết của bộ đôi nhân vật chính mà Spies in Disguise đã mang đến cho khán giả vô số tràng cười thả ga. Lance Sterling (Will Smith) vốn là một điệp viên được tất cả mọi người yêu mến nhờ kỹ năng siêu phàm và vẻ ngoài lịch lãm. Trong khi đó, Walter Beckett (Tom Holland) chỉ là một chuyên gia vũ khí vụng về, lập dị và chẳng hề có bạn bè.

Chỉ vì bị ác nhân Killian (Ben Mendelsohn) gài bẫy mà Lance bị gán tội phản bội tổ chức. Anh chành đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của Walter và biến thành… bồ câu. Từ đây, “cặp đôi hoàn cảnh” đã mang đến hàng loạt sự kiện dở khóc dở cười, khiến nhiệm vụ giải cứu thế giới trở nên hài hước hơn gấp bội.

Cả hai nhân vật thi nhau cãi vả và “tấu hài” không ngớt trên màn ảnh rộng. Tạo hình bảnh bao, tính cách “siêu nhân” của Lance Sterling chẳng hề thay đổi khi hóa thành bồ câu. Tuy nhiên, anh chàng phải làm quen với những tập tính khó đỡ của loài chim như thích ăn trộm thực phẩm thừa, ánh nhìn “slow-motion” cả 360 độ cùng lúc,… cũng như cơ thể yếu đuối và bé nhỏ.

Từ đây, Spies in Disguise đã biến những hành động quen thuộc của đàn bồ câu để trở nên khó đỡ hơn gấp bội. Đàn chim với đủ mọi tạo hình đáng yêu nhưng lầy lội đủ sức khiến khán giả phải ôm bụng mà cười. Trong khi đó, Walter Beckett với tính cách vụng về, nhút nhát cũng gây bao phen sóng gió cho chính… đồng đội khi đi tới đâu là phá hoại tới đó.

Kinh ngạc với các vũ khí siêu sáng tạo trong phim

Ngoài sự hài hước, Spies in Disguise còn mạng đậm phong cách điệp viên nhờ yếu tố hành động mãn nhãn cùng hàng loạt vũ khí hoành tráng. Ngoài những món “đồ chơi” quen thuộc như siêu xe tối tân, bom sóng âm hay bật lửa hỏa tiễn, phim còn khiến người xem phải kinh ngạc trước hàng loạt phát minh chẳng giống ai của Walter Beckett.

Ê kíp phim đã thể hiện sự sáng tạo và nắm bắt xu hướng khi thêm thắt được những hình ảnh hiện đại trên mạng xã hội. Sẽ ra sao nếu vũ khí thay vì sát thương sẽ bắn ra hình ảnh “hoàng thượng” mèo cực kì đáng yêu kết hợp kim tuyến lấp lánh khiến ngay cả đám giang hồ cũng phải hóa… “con sen” ngu muội? Hay chiếc bút bi đa ngòi có thể bắn ra đủ loại sức mạnh bá đạo?

Ngay cả con búp bê kì lân bình thường của Walter cũng có thể biến thành gối ôm bơm hơi cực đáng yêu. Những món đồ tưởng chừng vô dụng lại có hiệu quả đến bất ngờ và dĩ nhiên, giúp bộ phim trở nên đầy ắp tiếng cười cũng như tràn ngập những cảnh hành động hấp dẫn.

Thông điệp ý nghĩa, chào năm mới an lành

Bên cạnh yếu tố giải trí, Spies in Disguise còn khéo léo lồng ghép nhiều thông điệp nhân văn cho một năm mới an lành. Đầu tiên chính là tình cảm gia đình qua câu chuyện của Walter Beckett và mẹ Wendy (Rachel Brosnahan). Thay vì ngăn cấm những thí nghiệm khác người của con, cô luôn ủng hộ và truyền cảm hứng cho Walter bảo vệ thế giới. Đây là lý do giúp anh chàng kiên quyết theo đuổi ước mơ và thay đổi cả tổ chực điệp viên sau này.

Bên cạnh đó, phim còn mang đến thêm ý nghĩa về tình bạn thông qua hình ảnh đàn chim bồ câu. Dù luôn bị Lance Sterling xua đuổi, chúng vẫn luôn xuất hiện để bảo vệ anh chàng vượt qua mọi nghịch cảnh. Bởi lẽ, bạn bè sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi nhau dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra.

Spies in Disguise xứng đáng là bom tấn điệp viên đáng mong đợi nhất dịp cuối năm 2019 này. Phim là sự lựa chọn hàng đầu cho các gia đình hay những ai muốn những ngày khởi đầu năm mới 2020 tràn ngập tiếng cười./.

