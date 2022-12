Diễn viên 73 tuổi đóng vai 14 tuổi trong ‘Avatar 2’

Vai diễn của Sigourney Weaver trong “Avatar” phần 1 đã chết ở cuối phim. Bà trở lại với nhân vật Kiri – cô bé 14 tuổi trong “Avatar: The Way of Water”.

Ngày 17/12, Metro đưa tin về vai diễn đặc biệt của diễn viên Sigourney Weaver. Cụ thể, trong Avatar: The Way of Water, Weaver đóng vai nhân vật người ngoài hành tinh Kiri, 14 tuổi. Ở ngoài đời, nữ diễn viên đã 73 tuổi. Sự chênh lệch tuổi tác giữa ngoài đời và trong phim của Weaver khiến khán giả thích thú.

Chia sẻ về vai diễn Kiri, Weaver cho biết bà đã hồi ức lại quá khứ, thúc đẩy mình nhập vai tốt hơn.

Sigourney Weaver đóng vai cô bé 14 tuổi Kiri trong Avatar: The Way of Water.

“Tôi thường mặc áo cổ lọ màu đen và áo liền quần da lộn màu xanh ô liu. Tôi nghĩ đó là thời đại tuyệt vời. Trẻ em ở độ tuổi đó rất giàu trí tưởng tượng. Chúng rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương, dễ xúc động và chúng nhìn mọi thứ rất rõ ràng. Tôi đã cố gắng để mình có được cảm xúc của độ tuổi này và truyền vào nhân vật của mình”, Weaver nói.

Ở phần 1, Weaver đóng vai Grace – một nhân vật chính của phim. Tuy nhiên ở cuối phim, Grace đã bị giết.

Sigourney Weaver cho biết bà hoàn toàn tin tưởng vào ý đồ của đạo diễn James Cameron khi ông để bà trở lại phim theo hướng khác. Kiri, nhân vật do Weaver thủ vai, được vợ chồng nhân vật chính Jake (Sam Worthington) – Neytiri (Zoe Saldana) nhận làm con nuôi.

Để phục vụ vai diễn này, Sigourney Weaver học lặn tự do trong một năm. Trong phim, có phân đoạn bà nhịn thở được 6 phút rưỡi.

Bên cạnh những lời khen dành cho sự cố gắng thay đổi bản thân để phù hợp với vai diễn của Weaver, nhiều người cho rằng tuổi tác là thứ khó giấu. Với nhiều phân đoạn, Weaver vẫn không thể hóa thân vào nhân vật một cách trọn vẹn.

Avatar 2 trở lại sau 13 năm và nhận được sự chú ý lớn của khán giả. Đây là bộ phim khoa học viễn tưởng về Pandora và câu chuyện cảm động về gia đình. Bên cạnh nội dung sâu sắc, Avatar là bộ phim được đánh giá cao về chất lượng hình ảnh. Phát triển vượt bậc so với phần 1, Avatar 2 được coi là bữa tiệc giải trí cho những người yêu phim.

Sigourney Weaver (sinh năm 1949) là diễn viên người Mỹ. Bà được chú ý sau vai nữ chính đầu tiên là nhân vật Ellen Ripley trong phần đầu của loạt phim Alien. Sau đó, sự xuất hiện của Weaver trong Avatar như khẳng định tên tuổi của bà.

