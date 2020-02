Điểm danh loạt người tình màn ảnh đình đám của “chị đẹp” Son Ye Jin

“Tình đầu quốc dân” Son Ye Jin rất có duyên với dàn mỹ nam nổi tiếng của điện ảnh Hàn như Jo In Sung, Jung Woo Sung, So Ji Sub…và mới đây là Hyun Bin

Cũng trong “The Classic”, Son Ye Jin đồng thời đóng cả vai Ji Hye (con gái Joo Hee) và nên duyên cùng Jo In Sung (đảm nhận vai Oh Sang Min). Trái ngược mối tình dang dở của mẹ, tình yêu của Ji Hye kết thúc có hậu.

“Be With You” (Và em sẽ đến) là tác phẩm điện ảnh đánh dấu sự trở lại của bộ đôi đình đám So Ji Sub và Son Ye Jin sau 17 năm kể từ “ Delicious Proposal” (2001).

Sự tương tác ăn ý của cặp đôi khiến khán giả từng ủng hộ mối quan hệ thân thiết này phát triển thành tình yêu. Tuy nhiên cả hai đã lên tiếng phủ nhận tin đồn và đính chính chỉ là bạn bè thân thiết. Vào tháng 5/2019, So Ji Sub công khai hẹn hò Jo Eun Jung – phát thanh viên, phóng viên sinh năm 1994.

