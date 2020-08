David Beckham dự định làm phim về cuộc đời mình

David Beckham đưa ra quyết định sẽ làm phim về cuộc đời mình sau khi được truyền cảm hứng từ phim bom tấn “The Last Dance” của Michael Jordan.

Daily Mail đưa tin, David Beckham đang đàm phán với Netflix và Amazon để sản xuất bộ phim nói về cuộc đời anh. Cựu danh thủ người Anh đã đưa ra quyết định này sau khi được truyền cảm hứng từ phim bom tấn “The Last Dance” của Michael Jordan.

“David Beckham hào hứng và muốn làm phim trong thời gian tới. Phim sẽ kết hợp nội dung mới với những cảnh quay được lưu trữ trước đó, chủ yếu kể về đời sống của ông xã Victoria, đặc biệt là việc anh thành lập đội bóng ở Miami. Ngoài ra sẽ còn một số thước phim cá nhân” – nguồn tin thân cận của Daily Mail cho hay.

Được biết, David Beckham đã có ý định lấn sân sang lĩnh vực nghệ thuật từ rất lâu, cụ thể là sau khi anh giã từ sân cỏ. Năm 2019, ông bố bốn con ra mắt công ty truyền thông Studio 99 và từng bước tấn công vào thị trường phim ảnh.

Trước đó, David Beckham từng xuất hiện trong phim hành động The man from U.N.C.L.E (2015) của đạo diễn Guy Ritchie với một vai diễn khách mời ngắn ngủi. Và đến bom tấn King Arthur: Legend of the Sword, cựu danh thủ người Anh tiếp tục vào vai khách mời. Tuy nhiên, các cảnh Beckham xuất hiện lại bị các nhà phê bình chê bai khá nhiều./.

