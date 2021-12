Đập tan “cơn khát” phim kinh dị với loạt phim đổ bộ rạp Việt tháng 12

Tháng 12 này, khán giả sẽ được thưởng thức loạt phim kinh dị vô cùng đa dạng, khai thác nhiều đề tài như trừ tà, cầu hồn, giải mã các hiện tượng kỳ bí…

1. The Conjuring: Ma Xui Quỷ Khiến (29.10.2021)

The Conjuring: Ma Xui Quỷ Khiến (tựa gốc: The Conjuring: The Devil Made Me Do It) là phần phim thứ 3 của loạt phim kinh dị ăn khách The Conjuring và là phần thứ bảy của vũ trụ kinh dị tỷ đô Conjuring.

Phần phim mới này tiếp tục khai thác một trong những vụ án nổi tiếng nhất trong hồ sơ của vợ chồng nhà ngoại cảm Ed và Lorraine Warren. Phim kể câu chuyện về vụ giết người năm 1981 của Arne Cheyenne Johnson (Ruairi O’Connor thủ vai), đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử tòa án Mỹ, “quỷ ám” được sử dụng làm luận điệu biện hộ cho phạm nhân trước tòa. Sau khi bị buộc tội giết chết chủ nhà của mình, Johnson một mực thanh minh mình bị quỷ ám sau khi tham gia lễ trục quỷ do vợ chồng nhà Warren thực hiện cho cậu em vợ là David Glatzel (Jullian Hiliard thủ vai). Ed và Lorraine Warren sau đó đã được triệu tập nhằm làm sáng tỏ về sự hiện diện của quỷ dữ trong vụ án này.



2. Hiện Thân Tà Ác (12.11.2021)

Nếu như The Conjuring: Ma Xui Quỷ Khiến là tác phẩm do James Wan sản xuất thì Hiện Thân Tà Ác (tựa gốc: Malignant) là bộ phim đánh dấu sự trở lại của “phù thủy kinh dị châu Á” trên cương vị đạo diễn. Hiện Thân Tà Ác tái hiện dòng phim slasher vô cùng thịnh hành của thế kỷ trước, được kết hợp với những mảng miếng dọa nạt đầy sáng tạo đậm chất James Wan. Không lạm dụng yếu tố tâm linh, bộ phim mang đến cho khán giả nỗi ám ảnh từ những phân đoạn bạo lực máu me.

Hiện Thân Tà Ác xoay quanh nhân vật chính Madison do Annabelle Wallis thủ vai. Madison như phát điên khi đột ngột phải sống trong ảo ảnh về những vụ giết người tàn ác. Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn khi Madison nhận ra những giấc mơ đó chính là hiện thực và chính cô phải đối mặt với chúng

3. Cầu Hồn (26.11.2021)

Cầu Hồn (tựa gốc: Séance) là bộ phim kinh dị đến từ nhà sáng tạo của Orphan. Bộ phim kể về ngôi trường nội trú Edelvine danh tiếng dành cho nữ sinh. Tại đây, một nhóm bạn quyết định thực hiện nghi lễ gọi hồn một nữ sinh đã mất ngay trong ngôi trường này. Sau buổi cầu hồn đó, Kerrie – một trong những nữ sinh tham gia được phát hiện đã chết một cách bí ẩn.

Bẵng đi một thời gian, cô nàng nữ sinh tên Camille Meadows (Suki Waterhouse) được chuyển đến ngôi trường này và trớ trêu thay, cô được phân vào đúng căn phòng ký túc xá ngày trước của nữ sinh xấu số Kerrie. Hàng loạt những sự việc kỳ quái liên tục xảy ra như một lời cảnh báo về sự tồn tại của một thế lực tâm linh đáng sợ. Điều đó như thôi thúc Camille tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, mọi việc trở nên đáng sợ hơn khi nhóm nữ sinh từng tham gia buổi lễ cầu hồn năm xưa lần lượt từng người mất tích một cách đầy bí ẩn. Liệu đó có phải là sự trả thù của oan hồn Kerrie hay những uẩn khúc nào đó xoay quanh buổi lễ cầu hồn?

Lấy bối cảnh học đường, Cầu Hồn mang đến câu chuyện tâm linh rùng rợn, từ đó hé lộ những bí mật đen tối và đầy ám ảnh đằng sau. Đến từ những cái tên “chuyên” về phim kinh dị, Cầu Hồn sẽ mang đến những cảnh phim theo phong cách slasher bạo lực và máu me đặc trưng. Bên cạnh đó, bộ phim còn phản ánh vấn đề bạo lực học đường gây nhức nhối, và lật mở những câu chuyện của hội nữ sinh theo phong cách Gossip Girl.

4. Hố Sâu Tử Thần (Dự kiến khởi chiếu 3.12.2021)



Hố Sâu Tử Thần (tựa gốc: The Devil Below) là câu chuyện về một nhóm những nhà thám hiểm chuyên khám phá những nơi xa xôi hẻo lánh đã đến thăm Shookum Hills – một thị trấn ở dãy núi Appalachian – nơi bị bỏ hoang cách đây nhiều thập kỷ do một vụ cháy mỏ than bí ẩn. Tất cả những người dân địa phương đã cố tình đánh lạc hướng, ngăn chặn họ tiến sâu hơn nhưng có lẽ điều đó không tác dụng. Có chăng điều gì đó hiểm nguy đang chực chờ họ ở đó?

Phim được đạo diễn bởi Bradley Parker cùng với sự tham gia của các diễn viên: Alicia Sanz, Adan Canto, Will Patton, Zach Avery, Chinaza Uche.

5. Vùng Đất Câm Lặng Phần II (10.12.2021)

Vùng Đất Câm Lặng Phần II (tựa gốc: A Quiet Place Part II) là một trong những cái tên được fan phim kinh dị nóng lòng trông đợi nhất. Tại Bắc Mỹ, tựa phim này xứng danh là bom tấn giải cứu phòng vé khi là tác phẩm đầu tiên vượt mốc doanh thu 100 triệu USD kể từ khi các rạp chiếu hoạt động bình thường trở lại vào đầu năm 2020. Bộ phim sau cùng cán mốc doanh thu 160 triệu USD tại Bắc Mỹ và thu thêm 137 triệu USD tại các thị trường khác trên thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, phim đã thu về được gần 300 triệu USD trên toàn cầu, gấp 5 lần kinh phí sản xuất – một con số cực kỳ ấn tượng của nền điện ảnh ở thời điểm hiện tại.



Tiếp nối câu chuyện sinh tồn trong thế giới hậu tận thế của gia đình Abbot, Vùng Đất Câm Lặng Phần 2 mở ra một “bản đồ” vùng đất câm lặng rộng lớn hơn với những cuộc chiến cam go hơn chống lại lũ quái vật khát máu. Lần này, Vùng Đất Câm Lặng Phần 2 sẽ mang đến một trải nghiệm đậm chất hành động bom tấn nhưng vẫn trung thành với câu chuyện độc đáo của thế giới kinh dị không có âm thanh. Mang lại trải nghiệm điện ảnh độc đáo, bộ phim được dự đoán tiếp tục bùng nổ doanh thu tại thị trường Việt Nam.

6. Hố Địa Ngục (17.12.2021)

Với nội dung gây tò mò khi dựa trên câu chuyện có thật về hố khoan sâu nhất hành tinh Kola– cơ sở bí mật lớn của nước Nga có độ sâu hơn 12km, tuy bề ngoài như những đường ống nước, hố khoan này lại được ví như con đường đi đến địa ngục. Vào năm 1984, hàng loạt sự kiện kì quái và đáng sợ xảy ra bên dưới hố sâu bất tận này và nó buộc phải đóng cửa vĩnh viễn. Nhiều nhà khoa học đã ghi chép lại rằng họ từng nghe những giọng nói đáng sợ bên dưới chiếc hố đó. Bẵng đi một thời gian, một đội nghiên cứu nhỏ dẫn đầu bởi nhà khoa học tên Anna đã quyết định đi tìm hiểu sự thật bên dưới lòng đất. Điều mà họ chứng kiến còn kinh khủng hơn những tài liệu ghi chép hay lời đồn đại về chiếc hố tử thần này.



Hố Địa Ngục khai thác khía cạnh kinh dị hoàn toàn khác so với các bộ phim cùng thể loại. Thay vì đánh mạnh vào yếu tố jump-scare, ma quỷ hay giết chóc tàn bạo, bộ phim này lại nhấn mạnh vào phần hình ảnh về những loài kí sinh, những nhà khoa học bị biến thành vật chủ, cùng với bầu không khí u tối bao trùm gây ám ảnh người xem. Sự tồn tại của một chủng loài kí sinh kiểm soát cơ thể và trí não con người bên dưới lòng đất đã khiến Kola trở thành địa ngục.

Theo VTV

