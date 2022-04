Chủ nhân “Album của năm” của Grammy 2022: Âm nhạc là “thực hành tinh thần”

Tại Grammy năm nay, Jon Batiste là người dẫn đầu với 11 đề cử và anh đã chiến thắng 5 trong số đó. Trong đó có Album của năm cho “We Are”.

Jon Batiste nhận giải Album của năm cho “We Are” trên sân khấu lễ trao giải Grammy lần thứ 64 tại MGM Grand Garden Arena ngày 3/4 (giờ Mỹ) ở Las Vegas, Nevada.

Để giành chiến thắng này, Batiste đã vượt qua các đề cử nặng ký khác gồm Love for Sale (Tony Bennett & Lady Gaga), Justice (Triple Chucks Deluxe) của Justin Bieber, Planet Her (Deluxe) của Doja Cat, Happier Than Ever (Billie Eilish), Back of My Mind (HER), Montero (Lil Nas X), Sour (Olivia Rodrigo), Evermore (Taylor Swift) và Donda (Kanye West).

Sau khi nghe thấy tên mình được xướng lên, một Batiste ngạc nhiên và bước lên sân khấu, nơi anh chia sẻ suy ngẫm về việc âm nhạc có thể có sức mạnh như thế nào đối với nhiều người.

“Tôi tin điều này cốt lõi của tôi, không có nhạc sĩ xuất sắc nhất, nghệ sĩ xuất sắc nhất, vũ công xuất sắc nhất, diễn viên xuất sắc nhất… nghệ thuật sáng tạo là chủ quan và chúng tiếp cận mọi người vào một thời điểm trong cuộc sống khi họ cần nó nhất” – Batiste nói – “Nó giống như một bài hát hoặc một album được tạo ra và nó gần như có một radar để tìm ra người khi họ cần nhất”.

Suy ngẫm một chút về việc âm nhạc luôn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của mình như thế nào, Batiste cho biết nghề âm nhạc “không chỉ là giải trí” mà còn là một “thực hành tinh thần” đối với anh.

Ngoài việc cảm ơn nhóm của mình và hét lên các thành viên gia đình có mặt trong albumy, Batiste cũng khen ngợi những người được đề cử chung hạng mục: “Tôi thực sự yêu thích và đã có những trải nghiệm với âm nhạc của các bạn. Tôi ngưỡng mộ các bạn”.

“Điều này dành cho những nghệ sĩ thực thụ, những nhạc sĩ thực thụ. Hãy cứ tiếp tục: Hãy là chính mình!” – Jon Batiste kết thúc chia sẻ.

Theo VTV

