Cát xê hơn 900 tỷ đồng, Thành Long và Phạm Băng Băng ai thu nhập “khủng” hơn tại Hollywood?

Việc xuất hiện trên kinh đô điện ảnh Hollywood không chỉ mang lại danh tiếng mà cát xê cũng cao ngất ngưởng

Thành Long – 910 tỷ đồng

Thành Long được mời tham gia đóng phim hollywood với mức thu nhập cực cao. Ông đã nối gót đàn anh Lý Tiểu Long, thẳng tiến lên màn ảnh Hollywood và tỏa sáng ở kinh đô điện ảnh thế giới với nhiều giải thưởng danh giá.

Khi tham gia bộ phim “Giờ Cao Điểm 2”, Thành Long thu về mức thù lao lên đến 40 triệu USD (khoảng 910,5 tỷ đồng). Bên cạnh đó, Thành Long còn từng góp mặt trong các tác phẩm khác như “The Foreigner” (2007), “Karate Kid” (2010)…

Thành Long được biết đến qua màn ảnh Hoa ngữ với loạt phim “Túy quyền”, “Tiểu quyền quái chiêu”, “Xà hình điêu thủ”…

Để có thành công như hiện tại, Thành Long cũng phải đánh đổi không ít. Ông được biết đến là ngôi sao không bao giờ sử dụng diễn viên đóng thế trong suốt sự nghiệp đóng phim hành động của mình. Chính vì vậy, sau hơn 40 năm đóng phim, nam tài tử đã phải chịu không ít những chấn thương nghiêm trọng. Ở tuổi gần 70, niềm đam mê đóng phim với ông không giảm sút.

Phạm Băng Băng – 113 tỷ đồng

Phạm Băng Băng từng tham gia vào bom tấn Hollywood “X-Men” (2004) trong vai diễn dị nhân Blink. Nữ diễn viên chỉ xuất hiện với một câu thoại ngắn ngủi: “Time’s up!” (Đến lúc rồi!). Theo Baijiahao, Phạm Băng Băng nhận được ít nhất 5 triệu USD (khoảng 113 tỷ đồng), bên cạnh đó còn thêm các khoản hoa hồng từ phòng vé ở thị trường Trung Quốc.

Phạm Băng Băng còn được mời tham gia bom tấn “The 355”. Bộ phim được quay vào thời điểm nữ diễn viên bị điều tra về việc trốn thuế nên cô không thể ra nước ngoài ghi hình. Vì vậy, nhà sản xuất và đạo diễn quyết định sử dụng kỹ xảo để ghép mặt nữ diễn viên.

Phạm Băng Băng từng là sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ. Cô được biết đến qua nhiều bộ phim như Hoàn châu cách cách, Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên, Võ Mỵ Nương truyền kỳ... và một số bom tấn Hollywood

Sau bê bối trốn thuế năm 2018, Phạm Băng Băng không còn xuất hiện tại các sự kiện phim ảnh lớn ở Trung Quốc, chỉ tham gia hoạt động thời trang. Hiện, công việc chính của Phạm Băng Băng là kinh doanh thương hiệu mỹ phẩm, làm blogger.

Chương Tử Di – 113 tỷ đồng

Chương Tử Di là ngôi sao Trung Quốc đầu tiên được đảm nhận vị trí nữ chính trong “Hồi Ức Của Một Geisha” – dự án cấp A của Hollywood. Phim do đạo diễn đình đám Steven Spielberg làm giám chế điện ảnh. Theo Baijiahao, mức cát-xê mà Chương Tử Di nhận được ở bộ phim này lên đến 5 triệu USD (khoảng 113 tỷ đồng). Sau đó, người đẹp còn tham gia vào hàng loạt tác phẩm đình đám khắp châu Á và Hollywood như: “Ngọa Hổ Tàng Long”, “Thập Diện Mai Phục”, “Anh Hùng”, “Giờ Cao Điểm 2”, “Nhất Đại Tông Sư”, “Dạ Yến”, “Godzilla: King Of The Monsters”…

Chương Tử Di là một trong “Tứ đại hoa đán” của Trung Quốc bên cạnh Châu Tấn, Triệu Vy và Từ Tịnh Lôi. Sự nghiệp diễn xuất đỉnh cao của cô được đánh dấu qua: “Ngọa hổ tàng long”, “Anh hùng”, “Giờ cao điểm 2”, “Godzilla: King of the Monsters”, … Nữ diễn viên giành được nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế đồng thời từng nhận đề cử Quả cầu vàng, BAFTA, SAG.

Hiện tại, Chương Tử Di ít hoạt động nghệ thuật. Cô dành thời gian chăm sóc tổ ấm với ông xã Uông Phong và 3 người con. Cặp đôi cũng thường chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc trên mạng xã hội.

Lý Liên Kiệt – 424 tỷ đồng

Là ngôi sao võ thuật đình đám của đất nước tỷ dân, Lý Liên Kiệt cũng lấn sân sang điện ảnh Hollywood. Nam diễn viên liên tục được các đạo diễn và nhà sản xuất phim săn đón với mức thù lao cực khủng. Ở phim “Xác Ướp 3”, Lý Liên Kiệt hóa thân thành nhân vật Long Đế với thời lượng khoảng 10 phút. Ông hoàng võ thuật đã thu về hơn 120 triệu nhân dân tệ (khoảng 424,8 tỷ đồng).

Ngoài ra, Lý Liên Kiệt còn tham gia vào nhiều bom tấn Hollywood đình đám khác như “Vũ Khí Tối Thượng 4”, “Nụ Hôn Của Rồng”, “Kẻ Độc Tôn”… Đặc biệt, tài tử còn được mời đóng “Matrix” (Ma trận) nhưng anh đã từ chối vì cho rằng mức cát-xê thấp hơn các nghệ sĩ phương Tây.

Lý Liên Kiệt là ngôi sao võ thuật hàng đầu thế giới, là niềm tự hào của màn ảnh Trung Quốc. Sau khi rời showbiz, ngôi sao võ thuật sống kín tiếng, tập trung cho việc tu hành và chăm sóc vợ con. Nam diễn viên cũng tham gia hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

