Cặp đôi “phim giả tình thật” Lee Joon – Jung So Min chia tay sau 3 năm

Sau 3 năm hẹn hò, cặp đôi Lee Joon và Jung So Min đã tuyên bố chính thức chia tay khiến nhiều khán giả nuối tiếc.

Theo tin tức độc quyền từ trang Dispatch vào sáng 26/6, cặp đôi Lee Joon và Jung So Min đã chính thức “đường ai nấy đi” sau 3 năm hẹn hò. Theo Dispatch, nguyên nhân là vì lý do muôn thuở: lịch trình bận rộn khiến cả 2 khó gìn giữ được mối quan hệ.

Thông qua công ty quản lý, cặp đôi cũng đã xác nhận thông tin trên và cho biết: “Chúng tôi quyết định giữ mối quan hệ hậu bối tiền bối và ủng hộ lẫn nhau. Cả hai đều muốn tập trung vào công việc riêng”.

Lee Joon và Jung So Min.

Nhiều khán giả bất ngờ trước sự chia ly của một trong những cặp đôi “phim giả tình thật” đẹp nhất nhì Hàn Quốc. Lee Joon và Jung So Min quen biết nhau từ bộ phim” My father is strange” (2017), trở thành bạn thân sau đó phát triển mối quan hệ lãng mạn.

Tháng 1/2018, Dispatch tung bộ ảnh hẹn hò của hai diễn viên. Lee Joon (1988) và Jung So Min (1989) nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả Hàn Quốc vì trai tài gái sắc và sự tương tác ngọt ngào từ phim ra đời thật.

Trước khi chia tay, không có bất kỳ tin đồn nào về sự rạn nứt giữa hai người. Cặp đôi cũng không quá ồn ào về chuyện tình của mình trên các trang báo.

Hiện tại, Jung So Min đang đóng vai chính trong bộ phim “Soul Mechanic”, hợp tác cùng Shin Ha Kyun. Trong khi đó, cựu thành viên nhóm nhạc thần tượng MBLAQ Lee Joon đang xem xét tham gia bộ phim “The Sea of Silence” (Netflix)./.

Theo VOV

Lượt xem: 1