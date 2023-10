Cao Ngân: Tôi chạnh lòng khi bị nói là diễn viên hài

Cao Ngân cho biết cô chạnh lòng khi bị nhận xét là diễn viên hài tại The New Mentor.

Dừng chân ở tập 7 The New Mentor (Người mẫu toàn năng), Cao Ngân khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Trong suốt chương trình, chân dài gốc Kiên Giang luôn gây ấn tượng bởi sự hài hước, chân chất.

Cao Ngân có phong độ không ổn định tại The New Mentor.

Vốn là một người mẫu có 9 năm kinh nghiệm, tuy nhiên Cao Ngân lại thể hiện chưa tốt, không bứt phá so với những đối thủ khác. Thậm chí, nhiều khán giả còn bày tỏ sự thất vọng vì cô không “máu lửa” như lúc thi Vietnam’s Next Top Model (Người mẫu Việt Nam).

Chia sẻ với chung tôi, Cao Ngân cho biết: “Tôi không so sánh mình với bất kỳ ai. Trong những tập đầu tiên, tôi cảm thấy hơi buồn và lo lắng vì nghĩ rằng khi chương trình phát sóng thì những bạn ủng hộ mình sẽ thất vọng. Tôi thi The New Mentor là vì tình yêu thương, sự ủng hộ và kỳ vọng của khán giả. Nhưng trái lại tôi lại không có gì nổi bật qua các thử thách. Lúc nào tôi cũng suy nghĩ, tự trách bản thân và tự hứa với lòng sẽ cố gắng, phải làm gì đó thật tốt rồi ra về cũng được”.

Cao Ngân sợ khiến những khán giả ủng hộ mình thất vọng.

Đúng như lời hứa, trước khi ra về, cô đã bứt phá ở thử thách Comprehensive Area (Khu vực đào tạo toàn diện) trong tập 7. Bức ảnh của cô nhận được nhiều lời khen ngợi bởi cách tạo dáng ngược, bố cục độc đáo. Điều này đã khiến Dược Sĩ Tiến bật khóc tại trường quay.

Đối với Cao Ngân, việc ở lại chương trình đến tập 7 không phải là do may mắn và bất công với những thí sinh khác. Nữ người mẫu cho biết: “Không có gì bất công và may mắn cho tôi ở chương trình. Vào phòng loại lần đầu và được super mentor Hồ Ngọc Hà giữ lại với lý do là chị nhìn thấy được những người tiềm năng. Tôi cũng đã nói được những gì mình mong muốn. Phải đến tập 7 thì mới vào phòng loại một lần nữa và khi ấy tôi đã thoải mái, nhẹ nhõm rồi. Tôi đã cho những người ủng hộ mình thấy được một người mẫu Cao Ngân đam mê với nghề và trân trọng từng cơ hội”.

Cao Ngân khẳng định mình không nhờ vào sự may mắn.

Sự hài hước của Cao Ngân tại The New Mentor cũng là một “con dao hai lưỡi”. Lan Khuê từng thẳng thắn nhận xét về cô rằng: “Cái mà tôi cần là một người mẫu chứ không phải một diễn viên hài”.

Khi nghe được nhận xét này, Cao Ngân thú nhận bản thân chạnh lòng. Chân dài gốc Kiên Giang chia sẻ: “Tôi chạnh lòng khi bị nhận xét là diễn viên hài. Tôi xuất thân là một người mẫu chứ không phải là một diễn viên hài đến tranh tài ở một chương trình người mẫu. Có thể do cách tôi nói chuyện không gãy gọn, hoa mỹ nhưng người khác.

Hay cũng có thể là do tôi bị quê mùa, ngôn ngữ địa phương nên khi nói chuyện sẽ khiến mọi người bật cười. Trong các thử thách của chương trình, tôi luôn nghiêm túc thực hiện. Tôi vẫn là một Cao Ngân nói chuyện tự nhiên, không vì lời nói bất kỳ ai mà đánh mất chính mình”.

Cao Ngân chạnh lòng khi bị nhận xét là diễn viên hài

Cao Ngân cho biết sau chương trình, mối quan hệ của cô và Hương Giang cùng các thí sinh vẫn tốt. “Chị Hương Giang là một người tôi rất ngưỡng mộ, vừa đẹp lại giỏi và thông minh. Tôi học được từ chị rất nhiều, đặc biệt là sự quyết tâm”, cô chia sẻ.

Đồng thời, Cao Ngân cũng lên tiếng về ồn ào với nhiếp ảnh gia Milor Trần trong tập 6 The New Mentor. Nữ người mẫu cho biết: “Chương trình lên sóng đã bị cắt đi nhiều. Mối quan hệ hiện tại của tôi và anh Milor vẫn bình thường. Sau khi dừng quay chúng tôi đã nói chuyện với nhau. Anh Milor còn thương và quan tâm thì mới góp ý cho tôi, nếu không là mặc kệ. Khi tôi bị loại, anh Milor hay tin và kêu tôi qua chụp một bộ hình kỷ niệm, chỉ dạy rất nhiều”.

Cao Ngân cho biết mối quan hệ giữa cô và các thành viên trong The New Mentor rất tốt.

Sức khỏe là trở ngại lớn nhất của Cao Ngân ở The New Mentor. Trong nhiều thử thách, nữ người mẫu thể hiện rõ sự mệt mỏi và bị đuối sức. Chân dài gốc Kiên Giang cho biết sau chương trình cô tập trung bồi dưỡng sức khỏe, cố gắng tăng cân.

