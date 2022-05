Cannes vẫn là đỉnh cao

Lịch sử gần đây cho thấy rằng nếu ai đó muốn nhận giải Oscar cho danh hiệu uy tín quốc tế của mình thì một buổi công chiếu tại Cannes là bệ phóng lý tưởng.

Mức độ liên quan đến mùa trao giải của Cannes được cho là không có cơ sở. Trong những năm trước đại dịch COVID-19, ngày càng có nhiều nhận thức trong ngành – đặc biệt là ở Hollywood – rằng liên hoan phim danh giá nhất thế giới chỉ đơn giản là không còn quan trọng nữa khi giành giải Oscar.

Nhưng sau đó “Parasite” (Ký sinh trùng) – bộ phim chiến thắng Cành cọ vàng Cannes vào năm 2019 – của Bong Joon Ho và tiếp theo là những người được yêu thích tại Cannes bắt đầu xuất hiện với những màn trình diễn xuất sắc tại Lễ trao giải Oscar. Cụ thể như “Another Round” (2021) của nhà làm phim Đan Mạch Thomas Vinterberg được đề cử cho Đạo diễn xuất sắc nhất và chiến thắng cho Phim quốc tế hay nhất; Phim hài – chính kịch “The Worst Person” của Joachim Trier được đề cử cho Kịch bản hay nhất và Phim quốc tế hay nhất năm nay; và hơn hết là bộ phim của Nhật Bản, “Drive My Car”, bộ phim đã mang về giải Kịch bản hay nhất Cannes và tiếp tục nhận được đề cử Oscar cho Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản hay nhất, giành giải Oscar cho Phim quốc tế hay nhất… đã mang đến những dịch chuyển về suy nghĩ.

Những người hoài nghi Cannes đã có những lý do thuyết phục cho sự bi quan của họ. Ngay trong khoảng thời gian Netflix bắt đầu chi những khoản tiền khổng lồ để theo đuổi vinh quang Oscars, Cannes đã bị buộc bởi các quy định nghiêm ngặt của luật phân phối của Pháp để cấm tất cả các bộ phim phát trực tuyến khỏi cuộc thi của mình – trừ khi các nhà sản xuất có thể đảm bảo rằng các bộ phim sẽ được chiếu rạp ở địa phương kéo dài như thường lệ.

Vị trí của Cannes trên lịch cũng được cho là có vấn đề. Một nhà báo kỳ cựu của chiến dịch lễ trao giải này nói: “Cannes tổ chức vào tháng 5 và giải Oscar vào tháng 2 hoặc tháng 3 năm sau, đó là một chặng đường rất dài, nếu muốn tạo ấn tượng trừ khi bạn bước ra khỏi Cannes rất mạnh mẽ”.

Thay vào đó, việc ra mắt một bộ phim uy tín tại Venice hoặc Toronto vào tháng 9 giúp việc duy trì tiếng vang – và các nguồn tiếp thị – thông qua mùa giải thu đông dễ dàng hơn nhiều. Nhưng với rất nhiều yếu tố cấu trúc đang chống lại nó, tại sao Cannes vẫn đưa ra số lượng ứng cử viên Oscar ngày càng tăng?

Người sáng lập Divergent PR Josh Haroutunian, một chuyên gia giải thưởng từng làm việc trên “Drive My Car” và “Parasite”, cho biết: “Điều mà tất cả những lời bàn tán về sự suy tàn của Cannes còn thiếu là liên hoan phim này có ý nghĩa như thế nào đối với cộng đồng điện ảnh quốc tế. Nếu bạn hỏi hầu hết bất kỳ đạo diễn vĩ đại nào họ muốn phim của mình ở đâu, thì đó chính là Cannes. Nó vẫn là đỉnh cao – liên hoan phim có những bộ phim hay, đầy thử thách và thú vị nhất”.

Ngoài ra. những thay đổi cơ cấu khác trong ngành đã mang lại lợi ích cho Cannes. Mặc dù Netflix đã tổ chức sự kiện Pháp bằng cách giữ lại các bộ phim của mình, nó cũng được cho là đã giúp lễ hội bằng cách mở rộng khán giả cho việc làm phim không nói tiếng Anh. Một trong những điều ngạc nhiên thú vị về mô hình kinh doanh của Netflix là cách nó đã khuyến khích người xem trực tuyến ở mọi lứa tuổi quen hơn với việc xem nội dung có phụ đề, miễn là nội dung đó thu hút họ (loạt phim gốc được xem nhiều nhất của Netflix là phim kinh dị Hàn Quốc Squid Game).

Và bản thân Viện Hàn lâm cũng đã chuyển mình nhiều hơn. Một sản phẩm phụ của việc thúc đẩy sự đa dạng sau # OscarsSoWhite của Viện Hàn lâm là sự gia tăng đáng kể về số lượng thành viên sống bên ngoài châu Mỹ, từ 12% vào năm 2015 lên hơn 25%, với 75 quốc gia trên sáu lục địa hiện có đại diện.

Ryan Werner, giám đốc điều hành cấp cao của Cinetic Media, người đã từng làm việc trong các chiến dịch trao giải cho nhiều bộ phim Oscar được Cannes chọn lọc như “Parasite”, “Another Round”, “Flee”, “The Worst Person in the World” và “Drive My Car” cho biết: “Rất nhiều thành viên quốc tế mới này là những nhà làm phim và những người làm phim đã có phim ở Cannes, vì vậy họ chú ý đến những hoạt động tốt tại liên hoan và có một mối liên hệ sâu sắc ở đó”.

