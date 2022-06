BTS hoạt động solo: “Không phải sự kết thúc của nhóm”

Trưởng nhóm BTS – RM – đã chính thức có câu trả lời chính xác tới người hâm mộ cũng như giới truyền thông về vấn đề solo của nhóm.

BTS mới đây đã thông báo tạm dừng các hoạt động nhóm một thời gian để có thể tập trung cho các hoạt động solo của từng thành viên trong video mang tên “Real BTS Dinner”. Sau thông báo này, hàng loạt bài báo nghi ngờ về việc nhóm tan rã đã được đăng tải, điều này khiến khán giả cũng như người hâm mộ vô cùng hoang mang.

Để trấn an những người hâm mộ, RM – trưởng nhóm BTS – đã đăng tải một tâm thư nhằm đưa ra tuyên bố chính xác nhất về vấn đề solo cũng như các hoạt động nhóm sắp tới. Trong đó, nam thần tượng khẳng định việc các thành viên tập trung cho các dự án cá nhân trong thời gian tới không phải là sự kết thúc của BTS.

RM – trưởng nhóm của BTS (Ảnh: Billboard)

“Rất nhiều tiêu đề bài báo với những từ khó gây tò mò và tổn thương như ‘tan rã’, ‘tuyên bố ngừng quảng bá’ sau khi chúng tôi phát sóng chương trình. Không phải là tôi không biết trước điều này sẽ xảy ra, nhưng nhìn những tiêu đề này vẫn khiến tôi cảm thấy cay đắng. Đây là một video dành riêng cho những người hâm mộ đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt 9 năm qua”, RM chia sẻ.

“Thông điệp thực sự mà chúng tôi muốn truyền tải cũng giống như ca khúc chủ đề lần này Yet To Come – tức là đây không phải sự kết thúc”, nam thần tượng tiếp tục bày tỏ, “Tôi tin rằng những người hâm mộ sẽ hiểu điều chúng tôi đã nói. Jungkoo và V cũng đã giải thích rất dễ hiểu và chúng tôi hoàn toàn cởi mở khi nói về tương lai lâu dài của BTS”.

Cũng trong tâm thư này, RM tiếp tục khẳng định một lần nữa rằng BTS sẽ không tan rã. Trước đó, phía công ty chủ quản HYBE cũng đã lên tiếng và đăng tải thông báo chính thức về vấn đề này. “BTS không tạm dừng hoạt động nhóm trong thời gian tới. Các thành viên sẽ tập trung hơn cho các dự án cá nhân vào lúc này”, thông báo từ phía công ty HYBE.

(Ảnh: Bighit Music)

Đối với BTS, quyết định tạm dừng các hoạt động nhóm để tập trung cho dự án cá nhân trước mắt là do các thành viên không còn hiểu được thông điệp trong âm nhạc của họ dành cho những người hâm mộ. Ngoài ra, các thành viên thống nhất rằng muốn củng cố định nghĩa “nghệ sĩ” đối với mỗi cá nhân. Jimin chia sẻ quan điểm: “Chúng tôi đều nghĩ về kiểu nghệ sĩ mà chúng tôi muốn trở thành, muốn được người hâm mộ nhớ tôi. Đó là lí do tại sao giờ chúng tôi đã phải trải qua một thời gian khó khăn, đó là cố tìm kiếm danh tính của bản thân. Đây là một quá trình rất dài và mệt mỏi”.

Album tuyển tập các bài hát của BTS mang tên Proof vừa mới ra mắt cũng chính là sự kết thúc của chương đầu tiên trong quãng đường BTS đang đi. Sau chương này, cả nhóm sẽ cùng tới chương mới khi hoạt động solo và sau đó sẽ quay trở lại với tư cách một nhóm nhạc, hứa hẹn mang lại “nguồn năng lượng không giống bất kì thứ gì trước đây”.

Theo VTV

Lượt xem: 1