Brad Pitt: “Tôi đã đi đến chặng cuối cùng của sự nghiệp”

Ở tuổi 58, Brad Pitt cho rằng anh đã đi tới chặng cuối cùng của điện ảnh và cũng chuẩn bị trước cho kế hoạch nghỉ hưu.

Mới đây, Brad Pitt đã có buổi phỏng vấn với GQ, trong đó anh ám chỉ mình đang đi tới chặng cuối cùng trong sự nghiệp điện ảnh.

“Tôi tự cho là mình đang ở chặng cuối rồi”, Brad Pitt chia sẻ với tờ báo, “Có lẽ nên gọi là kì cuối hoặc là kì 3 tháng cuối nhỉ. Chặng đường nào của tôi sẽ ra sao đây? Và tôi muốn chặng cuối của mình sẽ như thế nào?”.

Brad Pitt bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ở tuổi 22, sau khi anh rời Đại học Missouri ngay trước khi nhận tấm bằng Báo chí. Nam diễn viên ban đầu có kế hoạch theo đuổi sự nghiệp đạo diễn nghệ thuật nhưng cuối cùng, anh lại được nhận vai diễn đầu tiên trong Another World và Growing Pains sau khi tham gia các lớp học diễn xuất. Từ đó tới nay, Brad PItt luôn là một trong những ngôi sao điện ảnh được săn đón nhất tại Hollywood.

Hình ảnh mới nhất của Brad PItt trên tạp chí GQ. (Ảnh: GQ)

Tuy vậy, có vẻ như dù Brad Pitt không còn diễn xuất thì nam tài tử vẫn sẽ nán lại Hollywood để tiếp tục với khả năng sáng tạo của mình. “Tôi là một trong những người lên tiếng thông qua nghệ thuật. Tôi chỉ muốn luôn luôn được sáng tạo. Nếu không thể làm điều đó, tôi sẽ chết theo một cách khác”, Brad Pitt thú nhận.

Ở thời điểm hiện tại, trong khi đã sự nghiệp của ngôi sao Once Upon A Time In Hollywood đã vô cùng vững chắc thì đời tư của anh lại trở nên ồn ào hơn cả. Điều này là do những lùm xùm liên quan đến vụ ly hôn với Angelina Jolie. Cặp đôi vẫn tiếp tục còn nhiều tranh chấp dù đã giải quyết được vấn đề quyền nuôi con.

Theo VTV

