Bom tấn điện ảnh “The Lion King” sẽ có phần 2

Không ngoài mong đợi, sau sự thành công vang dội của phần 1, Disney đang tiếp tục với dự án “The Lion King” phần 2 cùng nhiều tham vọng hơn nữa.

Mới đây, hàng loạt tờ báo lớn của Mỹ đã đăng tải thông tin Disney đang trong quá trình sản xuất phần 2 của bộ phim điện ảnh The Lion King. Tuy nhiên, thay vì Jon Favreau làm đạo diễn như phần 1, phần 2 sẽ có sự góp mặt của đạo diễn Barry Jenkins.

Việc Disney quyết định tiếp tục sản xuất phần 2 cho The Lion King không phải việc bất ngờ đối với khán giả. Còn nhớ vào năm 2019, The Lion King được coi như một bom tấn điện ảnh với kĩ xảo nâng tầm cao mới. Nếu như không có Avengers: Endgame, bộ phim rất có thể đã được gọi tên là siêu phẩm của năm 2019. Mặc dù không thể đánh bại Endgame nhưng The Lion King cũng mang về doanh thu đáng gờm khi lọt top 10 bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại với hơn 1,6 tỷ USD.

Bom tấn “The Lion King” từng khuấy đảo phòng vé vào năm 2019.

Theo nguồn tin từ Digital Spy, nội dung phần 2 sẽ tiếp nối phần 1 và thoát khỏi bản hoạt hình gốc. “Bộ phim sẽ tập trung làm rõ câu chuyện của riêng Mufasa, phát triển hơn câu chuyện gốc. Tuy vậy, phần gốc vẫn là chìa khóa then chốt để để phát triển mạch phim mới”, nguồn tin chia sẻ.

Nếu như phần đầu tiên được đánh giá cao nhờ công nghệ CGI tân tiến trong khâu xử lý hình ảnh thì nhiều khán giả lại kì vọng hơn ở phần tiếp theo này. Theo đó, họ cho rằng kịch bản cần chặt chẽ hơn và có sức hút hơn để tiếp cận nhiều đối tượng khán giả. So với phần 1, khán giả yêu điện ảnh chắc chắn sẽ có cái nhìn khắt khe hơn đối với phần 2.

Cho đến thời điểm hiện tại, Disney vẫn giấu kín thông tin về dàn diễn viên tham gia lồng tiếng. Ngoài ra, The Lion King 2 cũng chưa có ngày dự kiến công chiếu.

