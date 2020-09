BlackPink trình làng danh sách phát đặc biệt trên Spotify trước thềm ra mắt “The Album”

Ngày 25/9, nhóm nhạc K-pop đình đám BlackPink đã hé lộ một phần của album sắp tới trên Spotify.

Để gửi tặng cho Blinks “cứng” của mình cũng như những người hâm mộ mới, album lần này được trình làng với một danh sách phát độc quyền, lần đầu tiên được ra mắt, được đích thân các thành viên tuyển chọn cũng như các video giới thiệu của từng thành viên của BlackPink, bao gồm Jisoo, Jennie, Rosé, và Lisa.

BlackPink đã hé lộ một phần của album sắp ra mắt trên Spotify

Album độc nhất này được phát hành trên Spotify trước thềm album mới của nhóm, “The Album”, chính thức phát hành vào ngày 2/10. Danh sách phát do 4 thành viên tuyển chọn mang đến cho người hâm mộ cái nhìn rõ nét hơn về sở thích âm nhạc độc đáo của Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa cũng như những bài hát họ đã nghe khi sáng tác album mới.

Từ bài hát “FourFiveSeconds” do Rihanna, Kanye West, Paul McCartney’s thể hiện, đến “Dolerme” của Rosalía, đến “Goodbyes” của Post Malone kết hợp với Young Thug, còn phải kể đến “Sunday Morning” của Velvet Underground và nhiều bài hát hơn nữa, danh sách được tổng hợp từ nhiều thể loại âm nhạc mà nhóm nhạc yêu thích.

Các video giới thiệu, nằm trong album tuyển chọn, đều là lời chào đặc biệt mà các thành viên trong nhóm gửi đến người nghe, các video này sẽ được phát trước khi danh sách phát bắt đầu.

Lisa của BlackPink chia sẻ: “Nếu các bạn muốn biết mình nghe gì khi sản xuất “The Album”, hãy lắng nghe danh sách phát của mình nhé!”.

Trong khi chờ đợi album mới được phát hành vào ngày 2/10, Blinks có thể theo dõi nhiều nội dung thú vị hơn tại BlackPink Presents The Album trên Spotify.

Danh sách phát yêu thích do BlackPink tuyển chọn trên Spotify

Danh sách phát của Jisoo

Sorority Noise – No Halo

The Strokes – Ode To The Mets

Rihanna, Kanye West, Paul McCartney – FourFiveSeconds

Troye Sivan – FOOLS

Nirvana – Dumb

Cage The Elephant – Cigarette Daydreams

Cigarettes After Sex – K.

Daft Punk – Instant Crush (feat. Julian Casablancas)

Rex Orange County – Sunflower

Catfish And The Bottlemen – Cocoon

Danh sách phát của Lisa

NIKI – Lose

Dominic Fike – Chicken Tenders

88rising & NIKI – La La Lost You (Acoustic version)

Ariana Grande & Justin Bieber – Stuck with U

Jenevieve – Baby Powder

Kiana Ledé – Movin.

Jack Harlow – WHATS POPPIN

Post Malone – Goodbyes (feat. Young Thug)

Social House – Haunt You

6lack – Long Nights

Danh sách phát của Jennie

Harry Hudson – Yellow Lights

Lana Del Rey – Video Games – Remastered

Billie Eilish – my future

H.E.R. – Do To Me

Jaden – Photograph

Kacey Musgraves – Rainbow

¿Teo? – Hope 4

ROSALÍA – Dolerme

BLACKPINK, Selena Gomez – Ice Cream (with Selena Gomez)

Bobby Vinton – Please Love Me Forever

Danh sách phát của Rosé

Wallows – Pleaser

Younger Hunger – Summer Bummer

The 1975 – Robbers

Sister Nancy – Bam bam

Wolf Tyler – All Tinted

UMI – Remember Me

Mac Miller – Good News

Rowland S. Howard – Shut Me Down

Velvet Underground – Sunday Morning

Ashnikko – Daisy

Theo VTV

Lượt xem: