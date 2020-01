BLACKPINK có MV thứ 4 vượt mốc 700 triệu lượt xem

MV Kill This Love của nhóm nhạc nữ thần tượng của YG đã vượt qua mốc 700 triệu lượt xem trên Youtube.

Vào ngày 4/1, MV Kill This Love của BLACKPINK đã vượt qua dấu mốc quan trọng là 700 triệu lượt xem. Thành tích ấn tượng của 4 cô gái tài năng và xinh đẹp của công ty YG đã đạt được chỉ sau 8 tháng, 30 ngày, 23 tiếng và 55 phút. MV được phát hành vào ngày 5/4/2019.

Đây là MV thứ 4 mà BLACKPINK đã đạt được số lượt xem khủng như vậy, trước đó có 3 MV khác của nhóm đã đạt thành tích trên bao gồm: As If It’s Your Last, DDU-DU DDU-DU và BOOMBAYAH.

Theo VTV

