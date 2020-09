BLACKPINK chính thức sở hữu 2 MV tỷ lượt xem

Cùng với MV thứ 2 đạt tỷ view trên YouTube, BLACKPINK đã trở thành nhóm nhạc K-Pop đầu tiên đạt được thành tích này.

Hôm qua (ngày 2/9), MV Kill This Love của BLACKPINK đã chính thức cán mốc 1 tỷ lượt xem trên nền tảng YouTube sau hơn 1 năm 4 tháng kể từ ngày ra mắt. Đây không phải MV tỷ view đầu tiên của 4 cô gái nhà YG. Trước đó, BLACKPINK cũng đã sở hữu cho mình thành tích đáng mơ ước này với DDu-Du DDu-Du.

Như vậy, cùng với việc Kill This Love cán mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube, BLACKPINK đã chính thức trở thành nhóm nhạc K-Pop đầu tiên sở hữu 2 MV có số lượng người xem cao đến vậy. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thành tích này được cho là do nhóm vừa ra mắt ca khúc mới mang tên Ice Cream, hợp tác cùng nữ ca sĩ người Mỹ Selena Gomez. Việc phát hành bài hát mới đã dẫn tới hiệu ứng dây chuyền, giúp Kill This Love nhanh chóng đạt tới con số này nhanh hơn dự kiến.

Theo nhiều dự đoán của khán giả, BLACKPINK sẽ còn tiếp tục sở hữu MV tỷ view thứ 3 trong thời gian tới với ca khúc BOOMBAYAH. Ở thời điểm hiện tại, BOOMBAYAH đang dừng ở mức 955 triệu lượt xem.

BLACKPINK luôn là một trong những nghệ sĩ thường xuyên xô đổ kỉ lục trên nền tảng YouTube. Gần đây nhất, công ty giải trí YG Entertainment xác nhận YouTube của BLACKPINK đã chính thức vượt mốc 44 triệu lượt theo dõi, trở thành nghệ sĩ có nhiều lượt theo dõi thứ 4 trên nền tảng YouTube. BLACKPINK cũng đã phá kỉ lục của Ariana Grande để trở thành nghệ sĩ nữ có nhiều lượt theo dõi nhất trên YouTube. Đáng chú ý hơn, kênh YouTube của giọng ca Dangerous Woman đã được lập ra từ năm 2007, trong khi đó, BLACKPINK chỉ mới có kênh YouTube vào năm 2016.

