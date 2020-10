BLACKPINK chiếm lĩnh ngôi vị Á quân trên BXH Billboard 200

Album phòng thu đầu tay của nhóm nhạc BLACKPINK liên tiếp càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc danh giá trong và ngoài nước.

Mới đây, Billboard công bố bảng xếp hạng âm nhạc trong tuần này với sự xuất hiện của nhóm nhạc đình đám BLACKPINK. Album đầu tay của 4 cô gái nhà YG chính thức “hạ cánh” ở vị trí thứ 2 trên BXH Billboard 200.

Từ trước khi phát hành, sản phẩm âm nhạc này của BLACKPINK nhận được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Theo Billboard, “The Album” đã đạt được con số ấn tượng 110.000 đơn vị album tương đương trong tuần tính đến ngày 8/10. Tổng điểm của album bao gồm 81.000 đơn vị bán album truyền thống, 2.000 đơn vị album tương đương (TEA) và 26.000 đơn vị album phát hành trực tuyến ( SEA)— tương ứng với 40,3 triệu lượt stream trên radio theo yêu cầu trong tuần đầu tiên.

Đây không chỉ là thứ hạng cao nhất của một nhóm nữ K-Pop, mà còn là thứ hạng cao nhất mà một nhóm nữ từng đạt được kể từ sau năm 2008 (khi Danity Kane đứng đầu BXH này với “Welcome to the Dollhouse”). Ngoài ra, “The Album” hiện là album đầu tay có thứ hạng cao nhất trong 14 năm qua kể từ khi album phòng thu đầu tiên của Danity Kane đứng đầu bảng xếp hạng này. Trước đó, nhóm nhạc nữ hàng đầu xứ sở kim chi cũng giữ vị trí Á quân trên bảng xếp hạng UK Official Album.

“The Album” là album đầy đủ đầu tiên trong sự nghiệp của BLACKPINK kể từ lúc ra mắt gồm 8 ca khúc, hai trong số đó là single phát hành mở đường “How You Like That” và “Ice Cream (with Selena Gomez). Ngay khi vừa lên kệ vào ngày 6/10, là nhóm nhạc nữ đầu tiên lập kỷ lục bán đĩa ngày đầu lên đến hơn nửa triệu bản. Theo đó, số lượng đĩa BLACKPINK bán ra là 589,310 bản cho “The Album”. Sản phẩm này đã giúp BLACKPINK lọt top 3 nghệ sĩ K-pop bán được nhiều đĩa nhất ngày đầu của năm 2020 và đạt vị trí thứ 4 ở danh sách các album có lượng tiêu thụ mạnh nhất ngày đầu trong lịch sử của Hanteo, chỉ xếp sau BTS và Baekhyun./.

Theo VOV

