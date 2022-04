BIGBANG thống trị các bảng xếp hạng trên toàn cầu

“Still Life” đã trở thành đĩa đơn kỹ thuật số bán nhanh nhất ở Trung Quốc trong thập kỷ này và là bài hát K-POP năm 2022 có thứ hạng cao nhất trên Billboard Global 200.

Vào ngày 5 tháng 4 lúc 0:00, BIGBANG đã phát hành ca khúc trở lại được chờ đợi từ lâu Still Life. Ca khúc ngay lập tức đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng tại Hàn Quốc và hiện là bài hát của nhóm nhạc nam được stream nhiều nhất năm nay trên MelOn chỉ sau 17 ngày. Vào thời điểm bài viết này, Still Life đã đạt được 82 Perfect All-Kills, do iChart chứng nhận.

Tuy nhiên, ngoài việc đứng đầu các bảng xếp hạng tại Hàn Quốc, Still Life còn đạt thành tích cực kỳ tốt trên toàn cầu, chứng tỏ rằng lượng fan quốc tế của BIGBANG vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Still Life lọt vào 32 bảng xếp hạng hàng tuần khác nhau trên toàn cầu và được chứng nhận Kim cương vàng trên QQ Music, trở thành đĩa đơn kỹ thuật số bán chạy nhất ở Trung Quốc trong thập kỷ này. Still Life cũng là đĩa đơn đầu tiên bán được 1 triệu bản sau “No More Mass Buy Rule” ở Trung Quốc. Nó đạt được cột mốc này trong 30 phút.

Ngoài ra, Still Life là bài hát K-POP năm 2022 có thứ hạng cao nhất trên Billboard Global 200. Bài hát đứng đầu ở vị trí thứ 9 chỉ với ba ngày theo dõi và hiện đang đứng ở vị trí thứ 32. Still Life cũng đã đạt vị trí số 1 trên Billboard K-POP 100.

Đây không phải là lần đầu tiên nhóm có mặt trên bảng xếp hạng Bắc Mỹ. Năm 2012, BIGBANG đã làm nên lịch sử khi album Alive của họ trở thành album K-POP nói tiếng Hàn đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng album Billboard 200 (# 150). Năm 2016, họ lập lại thành tích với MADE (# 172). Thành công của Still Life là một minh chứng thực sự cho sự trường tồn của BIGBANG.

Theo VTV

