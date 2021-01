Bi Rain và Kim Tae Hee: Giàu nhưng giản dị

Bi Rain và vợ, nữ diễn viên Kim Tae Hee, là một trong những cặp đôi giàu có nhất showbiz Hàn. Theo báo cáo, họ có tổng tài sản ròng là 50 tỷ won.

Không chỉ giàu có trong lĩnh vực giải trí, cặp đôi này còn là những trùm bất động sản nổi tiếng nhất quốc gia này. Tuy nhiên, bất chấp sự giàu có, cặp đôi gây ngạc nhiên khi sống giản dị và khiêm tốn. Bi Rain và Kim Tae Hee khiêm tốn đến mức họ chỉ chi 1,3 triệu won (cho đám cưới năm 2017 của mình.

Trong lần làm khách mời gần đây trên chương trình truyền hình My Little Old Boy của Hàn Quốc, Rain, tiết lộ rằng anh đã lên kế hoạch tổ chức một đám cưới xa hoa, tuy nhiên, Tae Hee, nhất quyết giữ mọi thứ đơn giản và cuối cùng họ đã có một đám cưới nhỏ gọn tại Nhà thờ Gahoe-dong ở Seoul. Chỉ có khoảng 100 bạn bè thân thiết và gia đình được mời tham dự buổi lễ riêng tư.

Theo chia sẻ của Bi, đám cưới của họ chỉ tiêu tốn 1,3 triệu won và con số đó bao gồm 250.000 won mà họ đã chi cho ban nhạc đám cưới của mình.

Kim Tae Hee và Bi Rain trong đám cưới năm 2017.

Khi được hỏi về cách quản lý tài chính khi trở thành vợ chồng, Rain tiết lộ rằng trước khi kết hôn, họ đã đồng ý không can thiệp vào tài chính của nhau. Ngoài việc sở hữu bất động sản trị giá 44,4 tỷ won do họ đứng tên, cặp vợ chồng này, vốn là những nhà đầu tư bất động sản sắc sảo, còn có một số bất động sản thương mại của riêng họ.

Bi Rain nói rằng anh ấy lo liệu chi tiêu của gia đình họ, trong khi mẹ vợ anh ấy quản lý các khoản đầu tư của họ.

“Tôi không phải lo lắng về tài chính của mình, tôi cảm thấy thực sự may mắn!” – Bi Rain nói.

Theo VTV

