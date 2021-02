“Bên em mùa xuân” sẽ đưa khán giả trở lại không gian âm nhạc những năm 1990

Vào ngày 20/2 (Mùng 9 Tết), người hâm mộ sẽ có dịp gặp lại nữ ca sĩ Thanh Hà qua liveshow “Bên em mùa xuân”.

Đây là liveshow khai xuân của hai giọng ca gạo cội Thanh Hà và Lam Trường, cũng là món quà gửi đến khán giả nhân dịp đón năm mới Tân Sửu. Hé lộ một chút về liveshow “Bên em mùa xuân”, nữ ca sĩ Thanh Hà cho biết cô và “anh Hai” Lam Trường sẽ đưa khán giả trở lại không gian âm nhạc trữ tình nhưng không kém phần sôi động của những năm 1990. Đây cũng được xem là thời kỳ cực thịnh của nhạc Việt.

Nữ ca sĩ Thanh Hà

Thông qua liveshow này, nữ ca sĩ muốn gửi lời chúc mừng năm mới đến khán giả yêu mến cô, một năm qua đất nước đã gặp phải nhiều biến động, rất nhiều sự kiện văn hóa giải trí bị trì hoãn do COVID-19, vì thế cô mong lời ca tiếng hát của mình sẽ giúp khán giả lắng lại, thư giãn, cùng nhau đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh, vượt qua khó khăn do những biến động do đại dịch gây ra. Không có gì là chúng ta không làm được!

Ngoài hai gương mặt gạo cội Thanh Hà và Lam Trường, sân khấu của liveshow “Bên em mùa xuân” còn có sự góp mặt của MC Tuyền Tăng, ban nhạc MK, vũ đoàn Phương Việt và The Sea.

Liveshow “Bên em mùa xuân” sẽ diễn ra tại Nhà hát Corona Phú Quốc vào tối 20/2.

