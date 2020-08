Ben Affleck sẽ trở lại với vai diễn Người dơi

Đây là thông tin do chính đạo diễn Andy Muschietti tiết lộ khi nói về tác phẩm điện ảnh “The Flash” sắp tới của mình.

Sau khi gây mãn nhãn với trailer đầy kịch tính và đen tối The Batman do Robert Pattinson thủ vai, DC tiếp tục khiến khán giả vô cùng thích thú trước thông tin Ben Affleck sẽ trở lại trong vai diễn đình đám này. Cụ thể, theo nguồn tin từ Cinema Blend, nam tài tử sẽ góp mặt trong tác phẩm điện ảnh The Flash của đạo diễn Andy Muschietti.

Thực tế, việc Ben Affleck quay trở lại với Người dơi là do chính vị đạo diễn này đã đề nghị với hãng phim siêu anh hùng DC. Theo đó, ông cho rằng Ben Affleck là nam diễn viên thích hợp nhất cho nhân vật Batman trong The Flash lần này. “Batman của Ben Affleck có sự đối lập mạnh mẽ mà tôi cần: vẻ ngoài không khoan nhượng và một tâm hồn dễ thương. Anh ấy biết cách truyền tải cảm xúc của mình và đó là điều thu hút tôi”, đạo diễn Andy giải thích.

(Ảnh: Digital Spy)

Một trong những yếu tố khác chính là việc nam diễn viên chính thủ vai Flash trong bộ phim sắp tới chính là Ezra Miller. Ở những phần phim trước, Flash của Ezra Miller đã thường xuyên xuất hiện và chiến đấu bên cạnh Batman của Ben Affleck. Chính vì vậy, ông cho rằng 2 diễn viên đã có mối liên kết mật thiết với nhau, hoàn toàn có thể đem đến một hiệu ứng cảm xúc mạnh mẽ hơn so với việc thay đổi nhân vật Batman mới.

Cũng theo lời đạo diễn Andy Muschietti, nhân vật Batman trong bộ phim sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng. “Mặc dù là phim riêng về The Flash nhưng khán giả sẽ nhận thấy mối quan hệ giữa Batman và nhân vật này rất sâu sắc. Mẹ của cả hai đều bị sát hại cho đến chết, đây là sợi dây cảm xúc tối quan trọng cho bộ phim”, đạo diễn Andy cho biết thêm.

(Ảnh: Geek Tyrant)

Hiện Ben Affleck đã nhận kịch bản và tỏ ra khá thích thú. Mặc dù từng nhiều lần khẳng định sẽ từ bỏ vai diễn để đời của mình nhưng dường như chính sự lôi cuốn trong kịch bản mới đã thôi thúc nam tài tử tiếp tục vai diễn Batman này.

The Flash dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào năm 2022, trong khi đó, The Batman của đạo diễn Matt Reeves dự kiến sẽ công chiếu vào ngày 1/10/2021. Bộ phim cũng đánh dấu lần đầu Robert Pattinson ra mắt khán giả trong vai diễn đình đám này.

Theo VTV

Lượt xem: