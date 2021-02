Anthony Hopkins nói về “Sự im lặng của bầy cừu”: Tôi đã nghĩ nó là phim dành cho trẻ con

“Sự im lặng của bầy cừu” là bộ phim được cho là đã mang đến cho Anthony Hopkins một vai diễn để đời, mãi mãi đi vào lịch sử điện ảnh thế giới.

30 năm trước, “Sự im lặng của bầy cừu” đã khiến khán giả toàn thế giới khiếp sợ – cùng với hai ngôi sao của nó. Theo đạo diễn Jonathan Demme, bom tấn xếp hạng R không chỉ dựa vào máu và gan để ám ảnh những cơn ác mộng của người xem. Đó là một bộ phim kinh dị cân não, loại bỏ nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của chúng ta để vẽ nên một bức chân dung về sự ác độc không khoa trương.

Cho đến giờ, sau 30 năm, câu chuyện đã quen thuộc với hầu hết khán giả: Dựa trên cuốn sách bán chạy nhất của Thomas Harris, bộ phim theo chân một đặc vụ FBI trẻ tuổi, Clarice Starling, được giao nhiệm vụ thâm nhập vào bên trong đầu của một kẻ giết người hàng loạt, Tiến sĩ Hannibal Lecter, để bắt một kẻ giết người độc ác khác.

Jodie Foster và Anthony Hopkins với tạo hình của nhân vật trong Sự im lặng của bầy cừu.

Vào một buổi chiều trong tháng 1/2021, Hopkins và Foster đã tái hợp qua một cuộc trò chuyện video cho mục Actors on Actors của Variety. Họ bắt đầu bằng cách nói về dự án mới nhất của họ – “The Father” cho Hopkins; “The Mauritanian” cho Foster (cả hai màn trình diễn đều có thể giúp họ nhận được lời mời trở lại giải Oscar) – và cuối cùng họ chuyển sang hồi tưởng về bộ phim nổi tiếng nhất của họ.

“Sự im lặng của bầy cừu” ra rạp vào ngày 14 tháng 2 năm 1991, đã trở thành một hit ngay lập tức cho Hollywood. Bộ phim đã thu về hơn 270 triệu đô la trên toàn thế giới, một số tiền đáng kinh ngạc vào thời điểm đó đối với một bộ phim được xếp hạng R.

Tại lễ trao giải Oscar 1992, “Sự im lặng của bầy cừu” đã giành được 5 giải thưởng lớn nhất – một thành tích mà trước đây chỉ có “It Happened One Night” (1934) và “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” (1975) mới đạt được. Bao gồm Phim hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Hopkins và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Foster (giải Oscar thứ hai của cô ấy cho diễn xuất sau “The Accused” năm 1989). Và Clarice và Lecter đã trở thành điểm nhấn văn hóa, hai nhân vật thường xuyên bị bắt chước (mặc dù không bao giờ trùng khớp), làm nguyên mẫu cho những gì cần thiết để nâng thể loại phim kinh dị tâm lý thành nghệ thuật.

Trò chuyện với Jodie Foster, Anthony nói khi người đại diện gọi cho ông và nói về tên phim, ông đã hỏi: “Đó có phải là câu chuyện của trẻ em không?”.

Anthony nhớ lại khoảng thời gian đó: “Tôi đã ở London vào năm 1989, thực hiện một vở kịch tên là‘ M. Butterfly. Người đại diện của tôi đã gửi kịch bản”.

Theo Anthony, sau 10 trang, ông đã gọi lại cho người đại diện của mình, hỏi đó có phải là một lời đề nghị thực sự hay không vì – như anh ấy đã tuyên bố vào thời điểm đó: “Đây là kịch bản hay nhất mà tôi từng đọc”. Cuối cùng, Hopkins đã nhận lời tham gia và ăn tối với đạo diễn Demme để thảo luận về vai diễn.

Hopkins nói với Foster: “Tôi không thể tin vào vận may của mình và tôi sợ hãi khi nói chuyện với cô. Tôi đã nghĩ: Cô ấy vừa đoạt giải Oscar!”.

Khuôn mặt gây ám ảnh của nhân vật Tiến sĩ Hannibal Lector được tạo ra bởi diễn xuất tuyệt vời của Anthony Hopkins.

Và Anthony Hopkins đã nhận lời tham gia phim. Diễn xuất của ông đã giúp tạo ra một trong những nhân vật phản diện mang tính biểu tượng nhất của điện ảnh thế giới. Ngôi sao 83 tuổi cho biết ông cũng đã “lo lắng” về việc đảm nhận vai diễn này.

Anthony giải thích: “Tôi lo lắng tự nhiên thôi. Tôi là một người Anh – một người cục mịch, một người xứ Wales – đóng vai một kẻ giết người hàng loạt người Mỹ”.

Trong khi đó, theo Jodie Foster, cả cô và Anthony Hopkins đều coi “Sự im lặng của bầy cừu” là điểm xác định trong sự nghiệp của mình.

“Đó là một cuộc phiêu lưu thay đổi cuộc đời, bộ phim đó, dành cho cả hai chúng tôi” – Foster nói.

