“Anh trai” Kim Soo Hyun xác nhận góp mặt trong phim mới của “mợ chảnh” Jun Ji Hyun

Hai nam tài tử Oh Jung Se và Sung Dong Il sẽ góp mặt trong bom tấn truyền hình mang tên “Núi Jiri”.

Ngày 10/9, hai nam diễn viên đình đám Oh Jung Se và Sung Dong Il xác nhận tham gia bom tấn truyền hình “Núi Jiri” cùng “Thái tử” Joo Ji Hoon và “mợ chảnh” Jun Ji Hyun. “Núi Jiri” là bộ phim truyền hình bí ẩn kể về những người leo qua những vùng bí ẩn và chưa được khám phá của núi Jiri, là ngọn núi cao nhất ở Hàn Quốc.

Dàn sao Hàn sẽ góp mặt trong bộ phim truyền hình “Núi Jiri”.

Trong phim, Joo Ji Hoon sẽ vào vai nam chính Kang Hyun Jo, chàng sinh viên từng tốt nghiệp học viện quân sự và mang trong mình một bí mật kinh người, anh gia nhập đội ngũ kiểm lâm tại núi Jiri và gặp gỡ nữ chính Seo Yi Kang (Jun Ji Hyun) – nhân viên kiểm lâm cấp cao của Công viên Quốc gia núi Jiri.

Nam tài tử Oh Jung Se, người gần đây đã “gây bão” với vai diễn anh trai tự kỷ của Kim Soo Hyun trong “Điên thì có sao” (It’s Okay to Not Be Okay), sẽ vào vai Jung Goo Young. Jung Goo Young là một kiểm lâm cực kỳ thực tế, đúng giờ tan làm, thường xuyên nghỉ phép và lặn mất tăm đến nỗi suýt bị sa thải. Phương châm sống của Goo Young là chìa khóa để cứu được người khác thì phải tự cứu mình trước.

Oh Jung Se nổi tiếng với vai diễn anh trai Kim Soo Hyun trong bộ phim đình đám “Điên thì có sao”

Sung Dong Il sẽ vào vai Jo Dae Jin, người đứng đầu Văn phòng chi nhánh Haedong ở Công viên Quốc gia núi Jiri. Nhân vật này là một người đàn ông giản dị, trung thực và hoàn toàn tận tâm với công việc của mình và có trách nhiệm với cấp dưới của mình.

Một nguồn tin từ bộ phim cho biết: “Không cần phải giải thích thêm. Sung Dong Il và Oh Jung Se là những diễn viên bạn có thể tin tưởng ngay khi nghe tên của họ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để mang đến một tác phẩm hay cho người xem”.

“Mount Jiri” do Kim Eun Hee viết kịch bản, người nổi tiếng với các bộ phim truyền hình như “Sign”, “Ghost”, “Three Days”, “Signal” và loạt phim “Kingdom” trên Netflix. Phim được đạo diễn bởi Lee Eung Bok, nổi tiếng với các bộ phim truyền hình như “Dream High”, “School 2013,“ Hậu duệ mặt trời”, “ Goblin ”và“ Quý ngài ánh dương”./.

