“Ảnh đế” Yoo Ah In lần đầu đóng vai người câm, bắt tay “ông trùm” Itaewon class

Vai diễn Tae In trong phim điện ảnh “Voice of Silence” khẳng định bản lĩnh và năng lực diễn xuất đỉnh cao của “Ảnh đế” Yoo Ah In.

Sau khi #ALIVE hoàn thành nhiệm vụ kích cầu phòng vé nội địa Hàn Quốc và ghi nhận nhiều thành tích thương mại lẫn truyền thông đáng kể ở thị trường quốc tế, Yoo Ah In lần nữa tái xuất màn ảnh rộng với bộ phim “Voice of Silence”. Mới đây, phim tiếp tục tung trailer thứ hai hé lộ tình tiết gay cấn của tác phẩm điện ảnh được mong đợi này.

Phim thuộc đề tài tội phạm kinh dị kể về hai người đàn ông là Tae In (Yoo Ah In), cùng với cộng sự Chang Bok (Yoo Jae Myung) chuyên thực hiện nhiệm vụ “thu dọn tàn cuộc”, chôn cất thi thể cho các tổ chức tội phạm. Một ngày nọ, hai người được thuê làm một “đơn hàng” đặc biệt, nhưng rồi khách hàng đột ngột qua đời và họ bị cuốn vào vòng xoáy của những rắc rối.

Yoo Ah In và Yoo Jae Myung lần đầu kết hợp trong bộ phim điện ảnh.

Trong “Voice of Silence”, Yoo Ah In xuất hiện với tạo hình bụi bặm, mạnh mẽ. Mái đầu đinh, nước da đen nhẻm cùng trang phục đời thường của Yoo Ah In gây ấn tượng với khán giả từ ngay từ trailer. Đặc biệt nam tài tử sẽ diễn không thoại xuyên suốt toàn bộ tác phẩm điện ảnh này. Yoo Ah In phải khắc họa nhân vật hoàn toàn qua hành động, biểu cảm của mình.

Nói về nhân vật đầy thử thách của Yoo Ah In, đạo diễn Eui Jeong Hong khen ngợi nam diễn viên có kỹ năng diễn xuất tốt: “Nhân vật Tae In do Yoo Ah In đảm nhận có tính cách mạnh mẽ và mang tới nhiều cảm hứng. Cậu ấy có khả năng diễn xuất tuyệt vời”.

Phim dự kiến ra mắt trong tháng 10 này.

Khác với #ALIVE mang dáng dấp của phim thương mại, “Voice of Silence” là phim nghệ thuật kinh phí thấp được Hội Đồng Điện Ảnh Hàn Quốc tài trợ kinh phí và là sản phẩm kết hợp sản xuất của Anh – Hàn. Kịch bản gốc của phim được đánh giá rất cao nhờ sự độc đáo hiếm thấy. Với thực lực của mình, có thể thấy Yoo Ah In luôn lựa chọn những kịch bản mang tính đột phá, những vai diễn mới lạ. “Voice of Silence” hứa hẹn sẽ là một tác phẩm khó lòng bỏ qua với người yêu thích điện ảnh Hàn Quốc.

Năm nay, Yoo Ah In đang tích cực tham gia các dự án điện ảnh. Sau “Voice of Silence”, nam diễn viên đang thảo luận góp mặt trong bộ phim mới mang tên “Match” cùng nam tài tử Lee Byung Hun. Đây là bộ phim khai thác đề tài cờ vây về 2 kỳ thủ nổi tiếng là Cho Hoon Hyun và Lee Chang Ho, từ thầy trò họ trở thành đối thủ của nhau./.

