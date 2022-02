AMEE “mở bát” V-Pop năm mới, phát hành MV lãng mạn

AMEE đã chính thức thông báo ra mắt một dự án đặc biệt nhân dịp Valentine mang tên Thay Mọi Cô Gái Yêu Anh.

Qua phần âm nhạc được hé lộ ở Teaser MV Thay Mọi Cô Gái Yêu Anh, có thể thấy, ca khúc mới của AMEE có giai điệu hoài niệm về mối tình đầu, với không gian âm thanh mang màu sắc retro của những năm 90s.

Là nữ ca sĩ với “truyền thống” phát hành những ca khúc về tình yêu đúng dịp Valentine, AMEE hứa hẹn sẽ dành tặng khán giả thêm một ca khúc siêu lãng mạn, gợi ý những lời tỏ tình đáng yêu dịp đầu năm 2022. Đặc biệt, từ lúc bắt đầu công bố dự án, nữ ca sĩ nhắn gửi fan: “Bạn có một lá thư tình chưa đọc từ Valentine 2015”, điều này có thể hé lộ về một concept mang màu sắc retro lấy cảm hứng từ mốc thời gian 7 năm trước.

“Valentine có lẽ là một trong những ngày đặc biệt nhất với AMEE – ngày mà cả thế giới hoà chung nhịp đập của tình yêu. Ngày mà nhiều trái tim thầm thương trộm nhớ sẽ có đủ can đảm để nói ra tiếng lòng. Ngày mà chúng ta dành trọn để tri ân người thương đã luôn ở bên bất kể mưa nắng” – AMEE nói – “Sẽ không phải là một MV đầy màu sắc với những concept lung linh, món quà Valentine lần này sẽ thật khác – giản dị và ấm áp. Hãy để AMEE và những thanh âm của “Thay mọi cô gái yêu anh” trở thành bản nhạc phim trong câu chuyện tình yêu của bạn nhé”.

Trước dự án Thay Mọi Cô Gái Yêu Anh trong mùa Valentine năm 2022, AMEE đã từng thành công với các sản phẩm âm nhạc phát hành nhân dịp Valentine trước đó. Năm 2019, nữ ca sĩ kết hợp cùng rapper B Ray ra mắt MV Ex’s Hate Me, gây ấn tượng bởi phần lời ca “gửi người yêu cũ” vừa đáng yêu, vừa sâu sắc. Năm 2020, AMEE tiếp tục bắt tay cùng B Ray phát hành Do For Love và giành ngay Top 2 Trending YouTube Việt Nam chỉ sau 3 ngày. Tới năm 2021, AMEE tạo nên cú hit Tình Bạn Diệu Kỳ, viral khắp mạng xã hội trong tháng 2 cùng bộ đôi rapper Ricky Star và Lăng LD.

Tiếp nối thành công của chuỗi dự án nghệ thuật trong dịp Valentine, năm 2022, AMEE sẽ ra mắt Thay Mọi Cô Gái Yêu Anh vào lúc 19 giờ ngày 6/2. Là nữ ca sĩ thuộc thế hệ Z, với hình ảnh và phong cách âm nhạc trẻ trung, bắt trúng tâm lý của giới trẻ, AMEE hứa hẹn mang đến một món quà ý nghĩa cho người hâm mộ vào dịp đầu năm mới, cũng như ngày Lễ Tình nhân.

