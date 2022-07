Album mới của aepsa lọt top 3 BXH Billboard 200

Nhóm nhạc aespa là nhóm nhạc nữ K-Pop đạt được thành tích này nhanh nhất kể từ khi ra mắt.

Mới đây, Billboad đã công bố BXH Billboard 200 của tuần nay. Trong đó, những người hâm mộ K-Pop ngay lập tức chú ý tới cái tên aespa khi nhóm cũng nằm trong BXH tuần này ở vị trí thứ 3.

Cụ thể, mini album mới của aespa mang tên Girls đã ra mắt lần ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng những album phổ biến nhất tại Mỹ. Điều này cũng giúp aespa trở thành nhóm nhạc nữ K-Pop lọt vào top 3 Billboard 200 nhanh nhất từ trước tới nay, khi nhóm đạt được thành tích này trong chưa đầy 2 năm kể từ khi chính thức ra mắt. Trước aespa, chỉ có 2 nhóm nhạc nữ K-Pop từng ghi danh vào top 3, đó chính là BLACKPINK với THE ALBUM và TWICE với Formula of Love: O + T = <3.

(Ảnh: SM Entertainment)

Girls đã có một khởi đầu vô cùng mạnh mẽ khi trở thành album bán chạy nhất trong tuần tại Mỹ. Điều này cũng giúp 4 cô gái nhà SM Entertainment trở thành nghệ sĩ có album quán quân trên BXH Billboard Doanh thu Album. Theo Luminate (trước đây là MRC Data), album mới của nhóm đã tẩu tán được tổng số là 56.000 đơn vị album trong tuần kết thúc vào ngày 14/7. Trong đó, 53.000 đơn vị là nhờ lượng doanh thu bán album vật lý, 3000 đơn vị lượt nghe trực tuyến.

Trước đó, mini album đầu tiên của nhóm mang tên Savage cũng đạt tới thứ hạng 20 vào năm ngoái. Như vậy, mặc dù chỉ mới cho ra mắt 2 mini album trong sự nghiệp âm nhạc.

aespa cũng đã phá kỉ lục khi bán được tổng cộng 806.891 bản chỉ trong ngày đầu tiên phát hành. Con số này đã giúp Girls trở thành album của một nghệ sĩ nữ có doanh thu ngày đầu cao nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn nữa chính là aespa cũng trở thành nghệ sĩ nữ có doanh thu album tuần đầu cao nhất từ trước tới nay. aespa đã làm được điều này với chỉ một ngày sau khi album được phát hành.

Theo VTV

