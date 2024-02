Ahn Eun Jin giàu lên sau My Dearest: “Bây giờ tôi có thể mua bất cứ thứ gì”

Nữ diễn viên 32 tuổi, từng nổi tiếng với các vai diễn trong Hospital Playlist, Kingdom và Strangers from Hell, đã nói về những thay đổi của cuộc đời cô sau khi nhận được vai Yoo Gil Chae trong phim My Dearest (Người yêu dấu).

Cùng với Nam Goong Min, nữ diễn viên xuất hiện với tư cách khách mời trên chương trình “You Quiz on the Block” của đài tvN, nơi người dẫn chương trình Yoo Jae Suk hỏi về những trải nghiệm của họ khi quay bộ phim này.

Thu nhập và sự “đổi đời” sau “My Dearest”

Nữ diễn viên bày tỏ lòng biết ơn đối với loạt phim MBC khi họ kết thúc bộ phim truyền hình Hàn Quốc gồm hai phần một cách thành công mà không có ai bị thương trong quá trình quay phim vất vả và khó khăn.

Sau My Dearest, Ahn Eun Jin nói rằng cô đang dành thời gian cho bản thân và dành sự nghỉ ngơi xứng đáng cho mình: “Tôi đang dành những ngày cuối năm để tri ân những tình cảm mà mình đã nhận được từ khán giả thông qua bộ phim. Tôi đã quay phim suốt cả 4 mùa trong năm qua. Giờ tôi đã được ngủ nhiều hơn. Ngay cả khi đang xem TV, tôi cũng vô tình buồn ngủ”.

Ngoài việc dành nhiều thời gian cho bản thân hơn trong dịp rảnh rỗi, nữ diễn viên 32 tuổi còn đánh giá cao những tác động tích cực của cuộc sống sau khi tham gia loạt phim của MBC. Nói về vấn đề tài chính, Ahn Eun Jin thừa nhận My Dearest đã giúp đỡ cô rất nhiều về mặt tài chính.

Cô nói đùa về việc giờ đây đã được “sống thoải mái mà không cần tắt máy sưởi” và “thậm chí sẽ đặt nhiệt độ ở mức 26 độ vào mùa đông”. “Thật vui khi được chọn những món hàng giảm giá khi mua sắm, nhưng bây giờ tôi có thể mua bất cứ thứ gì mình muốn. Hôm qua, tôi thoải mái mua dâu tây và Shine Muscat, còn có thể cho sữa chua Hy Lạp bao nhiêu tùy thích”.

Mối quan hệ công việc với bạn diễn Nam Goong Min trong “My Dearest”

Trong phần giao lưu với khách mời, nữ diễn viên đã gây bất ngờ trước đoạn video ghi lại cảnh Nam Goong Min bày tỏ lòng biết ơn đến bạn diễn.

Nam diễn viên chính chia sẻ rằng bộ phim truyền hình “Người yêu dấu” của đài MBC “là bộ phim dài nhất và thử thách nhất” mà anh từng đóng, anh tiếp tục khen ngợi bạn diễn nữ Ahn Eun Jin vì sự cống hiến, niềm đam mê, ý thức tốt và nhìn chung là một diễn viên tốt thể hiện suốt trong quá trình làm phim cùng nhau.

Anh nhấn mạnh rằng cô là hậu bối mà anh yêu quý, Nam Goong Min chúc cô mọi điều tốt đẹp nhất trong sự nghiệp và nói thêm: “Tôi hy vọng bạn sẽ trở thành một ngôi sao đẳng cấp thế giới”.

Về phía nữ diễn viên, Ahn Eun Jin thú nhận rằng cô cảm thấy “hơi khó xử” khi lần đầu tiếp cận nam diễn viên vì địa vị của anh trong ngành. Tuy nhiên, cô nói rằng sau quá trình làm việc cùng với Nam Goong Min “đã thay đổi cách cô giao tiếp”.

Ahn Eun Jin đã giảm “rất nhiều cân” vì “My Dearest”

Cùng với Nam Goong Min, loạt phim cổ trang – lãng mạn đã nhận được đánh giá tích cực và rating ấn tượng xuyên suốt mùa phim.

Sau khi kết thúc phần thứ hai, Ahn Eun Jin đã có cuộc phỏng vấn với một cơ quan truyền thông địa phương để trò chuyện về bộ phim. Nữ diễn viên kể về những thay đổi về thể chất mà cô trải qua trong quá trình sản xuất phim “My Dearest”. Cô tiết lộ bản thân đã “giảm cân rất nhiều” trong thời gian quay phim nhưng cô giải thích rằng đó là cố ý.

“Tôi không nhớ mình đã giảm được bao nhiêu cân, nhưng khuôn mặt của tôi thực sự gầy đi. Tôi bắt đầu giảm cân từ cảnh bị đưa đến chợ tù vì muốn khuôn mặt mình trông thô ráp, gầy gò, hốc hác”, cô nói.

Trong My Dearest, Ahn Eun Jin vào vai Yoo Gil Chae, một nữ quý tộc trải qua hoàn cảnh khó khăn giữa chiến tranh. Giữa lúc đó, cô gặp được người đàn ông bí ẩn tên Lee Jang Hyun, do Nam Goong Min thủ vai. Nam Goong Min và Ahn Eun Jin rút ra kinh nghiệm khi đóng bộ phim truyền hình cổ trang trong một cuộc phỏng vấn, các ngôi sao đã nói về phản ứng hóa học của họ và cảm giác quay những cảnh lãng mạn.

Trong một bài báo, Nam Goong Min chia sẻ rằng anh không có cơ hội quay cảnh với Ahn Eun Jin trong những cảnh quay đầu mùa đông, nhưng khi chuyển mùa, anh bắt đầu có nhiều cảnh quay với nữ diễn viên hơn. Nam diễn viên từng đoạt giải thưởng cũng khen ngợi bạn diễn của anh vì đã truyền tải và thể hiện những phẩm chất thực sự của nhân vật Yoo Gil Chae.

Nam Goong Min cho biết Ahn Eun Jin đã có thể làm nổi bật “vẻ quyến rũ tươi sáng và đáng yêu của Gil Chae theo phong cách riêng của cô ấy”. Vì vậy, anh cũng cho rằng cô đã khiến việc quay những cảnh khó trở nên dễ dàng như thế nào. Anh giải thích: “Nhờ nữ diễn viên Ahn Eun Jin, chúng tôi có thể thực hiện những cảnh lãng mạn mà không gặp bất kỳ khó khăn nào”.

Ahn Eun Jin khen ngợi Nam Goong Min

Ahn Eun Jin đã chia sẻ mối quan hệ công việc của cô với Nam Goong Min. Ngôi sao 32 tuổi tiết lộ bạn diễn đã giúp cô nhập tâm vào nhân vật như thế nào.

“Những giấc mơ, trí tưởng tượng và suy nghĩ của Gil Chae rất quan trọng trong bộ phim và bất cứ khi nào tôi quay những cảnh đó, anh ấy (Nam Goong Min) luôn nhìn tôi trìu mến từ phía sau máy quay với ánh mắt của Lee Jang Hyun”, cô nói.

Hơn nữa, Ahn Eun Jin cũng tiết lộ rằng cô không đặt nhiều nỗ lực vào vai diễn vì nó đến với cô một cách tự nhiên, nhờ đóng cặp với ngôi sao hàng đầu. “Nam Goong Min đứng đằng sau máy quay và hòa hợp với diễn xuất của tôi. Tôi rất hào hứng và tò mò muốn biết những cảnh đó sẽ diễn ra như thế nào”.

Bộ phim này là tác phẩm đầu tiên của Ahn Eun Jin và Nam Goong Min đóng cặp cùng nhau. Điều thú vị là My Dearest cũng là sự trở lại của nam diễn viên với phim cổ trang sau 10 năm. Sau My Dearest, Ahn Eun Jin sẽ đóng chính trong phim điện ảnh Citizen of a Kind. Bộ phim hài hành động còn có sự tham gia của các ngôi sao chính Gong Myung, Yeom Hye Ran.