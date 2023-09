8 Cặp Idol Kpop giống nhau đến mức cả fan cũng chưa chắc phân biệt được

Khó hơn nữa là khi trong một nhóm lại có những thành viên trông “hao hao” nhau. Người hâm mộ Kpop đã chia sẻ những cặp thần tượng mà họ cho là khó phân biệt với nhau nhất trong một bài viết trên diễn đàn Reddit.

Heeseung & Jake (ENHYPEN)

“Đặc biệt là lúc ra mắt bài hát “Drunk-Dazed”, tôi thề họ là một cặp song sinh thật sự!”

“Thật ra tôi nghĩ đó là thời điểm duy nhất mà họ trông giống nhau (có thể là trong thời Given-Taken nữa) nhưng đến khi ra mắt bài “Tamed-Dashed” thì ngoại hình của Jake (và cả những thành viên sinh năm 2002 trong nhóm) bắt đầu mất đi vẻ trẻ con đáng yêu và trở nên độc đáo hơn”.

“Tôi có thể phân biệt họ bằng khuôn mặt nhưng giọng nói của họ nghe rất giống nhau khi thu âm trong phòng thu, tôi đã bối rối một thời gian…”.

Gaeul & Leeseo (IVE)

“Có khá nhiều cặp idol giống nhau nhưng mà chắc giống nhất là Gaeul và Leeseo nhóm IVE trong bài Eleven đó”.

“Hài hơn nữa là bây giờ cả hai còn để tóc đen dài giống nhau”.

“Gaeul và Leeseo làm ơn cắt tóc đi hai người trông giống chị em lắm rồi đó!”

“Có một đoạn video quay Gaeul và Leeseo khi cả hai đều đeo khẩu trang và tôi đã thất thần trong giây lát vì họ trông quá giống nhau”.

Yuri & Seohyun (Girls’ Generation)

“Trong SNSD thì tôi thường nhầm lẫn giữa Yuri và Seohyun. Và khi mới thích Twice, thỉnh thoảng tôi lại nhầm giữa Jihyo và Momo”.

“Tôi cũng vậy bạn ở trên ơi, nhầm hoài Yuri, Yoona và Seohyun luôn à”.

“Chính xác! Lúc mới xem MV Gee, tôi cứ tự hỏi tại sao lại có hai người giống hệt nhau”.

Jeonghan & Joshua (SEVENTEEN)

“Jeonghan và Joshua của SEVENTEEN… Tôi phải mất hơn một tuần mới phân biệt được khuôn mặt của họ”.

“Tuy Jeonghan và Joshua giống nhau thật nhưng với tôi thì cũng không khó để phân biệt hai người lắm, nhìn họ có khi là anh em luôn đấy chứ”.

“Tôi cũng giống mấy bạn luôn nè. Tôi thấy nhiều bạn Carat (tên người hâm mộ của SEVENTEEN) thường nhầm lẫn giữa Wonwoo và DK nhưng đối với tôi thì chẳng là vấn đề mấy khi cả hai đều ở các nhóm nhỏ khác nhau (hát và rap), vị trí khác nhau, giọng nói khác nhau và tính cách cũng khác nhau nốt.

Nhưng Jeonghan và Joshua thì ngược lại, họ đều có giọng nói thanh hơn một chút, đều thuộc nhóm hát và tính cách cũng tương đồng luôn. Tôi đã phải mất một thời gian mới phân biệt được hai người họ”.

“Tôi cũng vừa mới thích SEVENTEEN này và hai anh chàng đó làm tôi bối rối thật sự. Cách để tôi phân biệt họ là tìm xem ai trông giống với Ten của WayV hơn thì đó chính là Joshua”.

“Khi Jeonghan cắt đi mới tóc dài đặc trưng của anh ấy thì tôi chẳng thể phân biệt được hai người họ luôn. Đó là khi tôi mới tìm hiểu SEVENTEEN và bắt đầu xem các MV của nhóm, thậm chí giọng cả hai còn na ná nhau. Bây giờ khi đã là fan rồi thì tôi có thể dễ dàng nhận ra cả hai, nhưng thời đó đúng là vui thật đấy”.

Jongho & Yunho (ATEEZ)

“Tôi đã từng phân biệt họ dựa vào chiều cao”.

“Thật ra thì chính cặp má và kiểu tóc “good boy” đó làm họ trở nên giống nhau đó, các bạn nhìn nhiều là sẽ thấy được điểm khác biệt thôi à”.

“Lần đầu tiên tôi thấy họ là trong tập trò chơi đặc biệt của chương trình “Kingdom”, tôi thực sự đã nghĩ họ là hai anh em ra mắt trong cùng một nhóm nhạc khi nhìn họ trông giống nhau, rồi còn đều có cả “Ho” trong tên nữa. Nghĩ lại thấy buồn cười quá nhưng ít nhất thì tôi không cô đơn”.

“Tôi chỉ là người qua đường thôi, tôi còn chưa biết tên hai người nữa. Trong một lần cố gắng tìm hiểu, khi nhìn vào những bức ảnh của họ, não tôi dừng hoạt động luôn. Kiểu tóc đó làm Jongho và Yunho trông giống một cặp song sinh thật sự”.

Haerin & Hyein (NewJeans)

“Khi họ vừa mới ra mắt, tôi còn không thể phân biệt nổi hai người luôn. Tên của họ còn nghe giống nhau nữa chứ”.

“Tôi thực sự đã mất một thời gian dài để có thể tìm ra điểm khác biệt giữa hai thành viên. Tôi không nghĩ mình từng gặp vấn đề lớn như thế này với việc phân biệt các thành viên trong nhóm, thật buồn cười là ngay cả tên hai cô nàng cũng giống nhau luôn”.

“Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều khi đọc những bình luận ở đây vì chính xác tôi cũng như vậy đó! Bây giờ thì tôi đã biết mặt từng thành viên rồi nhưng thời gian đầu thì hai bạn này làm tôi bối rối thật sự. Hài hước là bây giờ tôi lại chẳng thấy họ giống nhau chút nào!”.

“Chuẩn rồi đó mấy bạn, đúng là khó khăn thật khi mà ban đầu tôi chẳng xem gì ngoài MV của nhóm cả”.

Lee Know & I.N (Stray Kids)

“Tôi không thể phân biệt được Lee Know và I.N khi lần đầu tìm hiểu Stray Kids. Đối với tôi, họ thực sự trông giống hệt nhau và tôi phải mất nhiều thời gian hơn để phân biệt họ so với các thành viên khác”.

“Thật xấu hổ khi kể về hồi đó, nhưng khi vừa mới hâm mộ nhóm, tôi đã luôn nhầm Lee Know với I.N. Cả hai đều ăn nói nhẹ nhàng trong các cuộc phỏng vấn, cắt tóc giống nhau và có một số góc mặt y hệt nhau luôn. Bây giờ thì tôi đã theo dõi đủ nhiều và biết rõ về từng thành viên. Không thể tin được là ngày xưa tôi còn chẳng phân biệt được ai là ai!”

“Tôi luôn nhầm Lee Know với I.N khi xem nhóm biểu diễn”.

Jin & Jimin (BTS)

“Jin và Jimin của BTS, đặc biệt là trong MV Danger. Ngoài ra còn có Luhan và BaekHyun của EXO”.

“Khi mới biết đến BTS, tôi dần dần học cách phân biệt họ, từ đặc điểm ngoại hình đến tính cách, còn Jin thì chỉ là “người còn lại”.

“Jin và Jimin. Tôi đã xem MV “Spring Day” và sau đó là “Blood, Sweat and Tears”. Tôi rất bối rối không hiểu tại sao Jimin lại để tóc hồng và tóc xám trong cùng một video cho đến khi tôi nhận ra rằng chàng trai tóc hồng không phải là Jimin”.