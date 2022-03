6 kỷ lục Oscar có thể bị phá vỡ trong năm nay

Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ trao giải Oscar, các chuyên gia ở Hollywood đang cố gắng đọc tất cả các lá trà, tìm ra chủ nhân các giải thưởng ở 23 hạng mục.

Các ứng cử viên được đề cử năm nay không chỉ đa dạng về danh tính mà còn cả con đường dẫn họ đến những đề cử mang tính xác định sự nghiệp của họ. Một số đề cử và phim có thể lập hoặc phá kỷ lục nếu họ giành chiến thắng trong năm nay và dưới đây là những kỷ lục tiềm năng mà chúng ta có thể thấy tại buổi lễ trao giải Oscar lần thứ 94 sắp diễn ra vào ngày 28/3 (theo giờ Việt Nam),

Jane Campion sẽ làm nên lịch sử cho các nhà làm phim nữ

Với đề cử mới nhất nhận được tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94, Jane đã làm nên lịch sử với tư cách là người phụ nữ đầu tiên hai lần được đề cử tượng vàng cho hạng mục Đạo diễn xuất sắc. Trước đó, Campion đã từng đoạt giải Oscar cho “The Piano” (1993) với hạng mục Kịch bản gốc. Với đề cử cho kịch bản chuyển thể dành cho phim “The Power of the Dog”, chiến thắng này sẽ đưa cô trở thành người phụ nữ đầu tiên giành giải Oscar ở cả hai hạng mục kịch bản. Được đề cử cho Phim hay nhất, đạo diễn và biên kịch xuất sắc nhất, nếu Campion giành được cả ba giải, cô sẽ là nhà làm phim nữ đầu tiên làm được điều này, và thứ chín về tổng thể, với Bong Joon Ho là người cuối cùng cho “Parasite” (2019).

Kristen Stewart bỏ qua BAFTA và SAG Snubs thẳng tiến Oscar

Kristen Stewart, người đã giành được nhiều giải thưởng của các nhà phê bình nhất trong mùa giải này, đã bỏ lỡ những đề cử quan trọng từ các tổ chức bình chọn danh giá như BAFTA và SAG cho màn trình diễn của cô trong “Spencer”. Nếu cô vượt qua được các chướng ngại vật và giành tượng vàng, cô sẽ là người dẫn đầu đầu tiên giành được Giải thưởng Viện hàn lâm mà không có điểm số từ cả hai nhóm giải thưởng trước đó là BAFTA và SAG. Chỉ có hai diễn viên đạt được thành tích này trong hạng mục Nữ diễn viên phụ là Marcia Gay Harden cho vai diễn trong phim “Pollock” (2001) và Regina King cho phần thể hiện trong “If Beale Street Could Talk” (2018).

Troy Kotsur và Kodi Smit-McPhee đều đang tìm kiếm vị trí “thứ hai”

Từ hai bộ phim được yêu thích của năm nay, Kotsur (“CODA”) và SmitMcPhee (“The Power of the Dog”) dường như đang rất nóng lòng cho việc cuối cùng ai sẽ giành giải Oscar, cả hai đều sẵn sàng làm nên lịch sử nếu một trong hai vượt qua vạch đích. Nếu giành tượng vàng Oscar, Kotsur sẽ là diễn viên khiếm thính thứ hai từng giành giải Oscar diễn xuất sau bạn diễn Marlee Matlin, người 21 tuổi khi cô giành chiến thắng cho “Children of a Lesser God” (1986). Nếu Smit-McPhee chiến thắng, chàng trai 25 tuổi sẽ là diễn viên trẻ thứ hai chiến thắng hạng mục này, sau Timothy Hutton. Timothy 18 tuổi khi giành được giải thưởng Phim hay nhất, “Ordinary People” (1980).

Khoảnh khắc của diễn viên Latina Ariana DeBose – 2 diễn viên chiến thắng tượng vàng với cùng một nhân vật

Vào vai Anita trong “West Side Story” của Steven Spielberg, DeBose đã sẵn sàng trở thành người Latina thứ hai và là người phụ nữ da màu đầu tiên giành được giải Oscar diễn xuất sau bạn diễn Rita Moreno, người đã chiến thắng với vai diễn tương tự trong bản gốc âm nhạc năm 1961. Trước năm nay, đã có hai trường hợp trong lịch sử Học viện – hai diễn viên khác nhau đoạt giải Oscar vì đóng cùng một nhân vật là Marlon Brando (phim “Bố già”) và Robert De Niro (phim “Bố già phần II”). Cả hai cùng đóng vai Don Vito Corleone. Hai trường hợp khác là Heath Ledger (phim “The Dark Knight”) và Joaquin Phoenix (phim “Joker”) cùng vào vai Joker và cùng chiến thắng tượng vàng danh giá Oscar.

“Dune” bám đuổi “Cabaret”

Với 10 đề cử Oscar, “Dune” của Denis Villeneuve được đề cử ở mọi hạng mục về kỹ thuật và phim này đang có cơ hội tốt để chọn ra 8 giải cho các cuộc đua về kỹ thuật: Thiết kế sản xuất, Quay phim, Trang phục, Biên tập, Trang điểm và tạo mẫu tóc, Âm thanh, Hiệu ứng hình ảnh… Nếu đạt, phim sẽ bám đuổi kịp vở nhạc kịch “Cabaret” (1972), trở thành bộ phim được trao giải nhiều nhất nhưng không giành được giải Phim hay nhất.

“CODA” có thể trở thành phim phát trực tuyến đầu tiên giành Phim hay nhất Oscar

Sau khi giành giải cao nhất tại Lễ trao giải SAG cho dàn diễn viên, bao gồm cả nam diễn viên phụ cho Troy Kotsur, “CODA” của Apple Original Films đang có động lực, tìm cách trở thành người phát trực tuyến đầu tiên giành được giải Phim hay nhất. Nếu điều này thành sự thật thì chúc mừng thành công lớn của “CODA” năm nay.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 sẽ diễn ra vào ngày 28/3 (theo giờ Việt Nam).

