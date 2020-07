30 album hay nhất của các nhóm nhạc nam: One Direction dẫn đầu, BTS cũng góp mặt

Billboard đã công bố danh sách 30 album xuất sắc nhất của các nhóm nhạc nam trong 30 năm qua. Không ngoài dự đoán, BTS chính là đại diện K-Pop có mặt trong danh sách này.

Mới đây, tạp chí danh tiếng Billboard đã công bố bảng xếp hạng top 30 album hay nhất trong 30 năm gần đây của các nhóm nhạc nam. Theo đó, danh sách các album vô cùng đa dạng, từ các nhóm thời kỳ đầu cho đến các nhóm nhạc đình đám hiện nay.

Đứng đầu danh sách lần này là album Four của nhóm nhạc đến từ nước Anh One Direction. Điều này khiến nhiều khán giả vô cùng bất ngờ khi một nhóm nhạc nam trẻ tuổi lại có thể soán ngôi vị đầu bảng của nhiều huyền thoại khác như West Life, Backstreet Boys, *NSYNC… Tuy nhiên, theo phân tích của Billboard, mặc dù Four không phải album gặt hái nhiều thành công nhất của 1D nhưng lại là album hội tụ đầy đủ nhất các yếu tố của pop rock. Four cũng là album có những ca khúc đa dạng và có sức hút mạnh mẽ hơn so với các album khác.

(Ảnh: Amazon)

Ngoài ra, album Up All Night của One Direction cũng đứng ở vị trí 16 trong bảng xếp hạng này. Đây là một thành tựu không hề nhỏ khi đây là album “chào sân” của nhóm với tư cách tân binh. Còn nhớ ở thời điểm những năm 2011, 2012, One Direction cũng trở thành một hiện tượng với số lượng người hâm mộ khổng lồ trên toàn cầu. Thậm chí, nhóm còn liên tục được so sánh với Justin Bieber – nam ca sĩ cũng nổi đình đám ở thời kì này.

Một trong những cái tên khác đáng chú ý trong danh sách này chính là BTS. Đại diện đến từ Hàn Quốc đã góp mặt 2 album trong bảng xếp hạng này: Map of the Soul: 7 ở vị trí 26 và The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever ở vị trí thứ 3. Theo Billboard, Young Forever là một album xuất sắc với sự kết hợp hoàn hảo của từng ca khúc, không một ca khúc nào trở nên thừa thãi trong album này. Đây cũng là lí do khiến album được xếp hạng cao trên bảng xếp hạng top 30.

(Ảnh: The Kraze)

Ngoài BTS, xứ sở kimchi còn có thêm 2 nhóm nhạc nam khác lọt top lần này, đó chính là Big Bang và thần tượng đời đầu H.O.T. So với BTS, việc Big Bang và H.O.T xuất hiện trong bảng xếp hạng là điều khá bất ngờ. Đây là điều vô cùng đáng mừng đối với những người hâm mộ K-pop khi làn sóng Hallyu đang ngày càng mạnh mẽ và có chỗ đứng hơn trên toàn cầu.

Big Bang và H.O.T đều có mặt trong bảng xếp hạng các nhóm nhạc nam có album xuất sắc nhất trong 30 năm gần đây của Billboard.

Danh sách top 10 album của các nhóm nhạc nam hay nhất trong 30 năm gần đây:

1. “Four” – One Direction

2. “No Strings Attached” – *NSYNC

3. “The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever” – BTS

4. “A Little Bit Longer” – Jonas Brothers

5. “112” – 112

6. “Middle of Nowhere” – Hanson

7. “Millennium” – Backstreet Boys

8. “God’s Project” – Aventura

9. “Cooleyhighharmony” – Boyz II Men

10. “Step by Step” – New Kids on the Block

Theo VTV

Lượt xem: 4