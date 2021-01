10 ngôi sao Trung Quốc được dự đoán bùng nổ trong 2021: Lưu Vũ Hân chiếm No1

Sohu vừa công bố danh sách top 10 người nổi tiếng được dự đoán sẽ bứt phá lớn trong năm 2021, trong đó có nhiều cái tên quen như Đinh Vũ Hề, Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư…

Trang thông tin Sohu của Trung Quốc vừa công bố danh sách 10 cái tên có khả năng bùng nổ với sức ảnh hưởng lớn nhất trong năm 2021. Được biết, tiêu chí để được lọt vào danh sách này chính là sự quan tâm của công chúng đối với người đó ở thời điểm hiện tại, kèm theo đó là những dự án sắp được công bố trong năm 2021.

Lưu Vũ Hân

Trong danh sách, đứng đầu là cái tên Lưu Vũ Hân. Cô là một ca sĩ, dancer, rapper và nhạc sĩ người Trung Quốc, từng là thành viên nhóm nhạc nữ LadyBees. Lưu Vũ Hân hiện đang đảm nhận vị trí trung tâm nhóm nhạc The Nine bước ra từ show Thanh xuân có bạn 2 do iQiyi sản xuất. Gần nhất, Lưu Vũ Hân được gọi tên trong danh sách 300 gương mặt dưới 30 tuổi xuất sắc nhất năm 2020 của Forbes Trung Quốc. Vị trí tiếp theo là Đinh Chân, gương mặt được coi là “hiện tượng mạng” ở Trung Quốc mới đây.

Đứng thứ 3 là Đinh Vũ Hề. Dù là một diễn viên mới chưa có nhiều kinh nghiệm diễn phong phú nhưng nhờ ngoại hình sáng, chịu học hỏi cùng gu thời trang thời thượng Đinh Vũ Hề được các đạo diễn ưu ái. Đến hiện tại, nam diễn viên sinh năm 1995 góp mặt trong các dự án như Đẹp trai là số 1, Tân tiếu ngạo giang hồ, Tám phút ấm áp và gần đây là bộ phim gây bão Trần thiên thiên trong lời đồn.

Những cái tên còn lại trong top 10 do Sohu đưa ra cũng đều có dấu ấn nhất định trong năm 2020 như Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư hay La Vân Hi…

Danh sách Sohu đưa ra bao gồm những người nổi tiếng sau:

1. Lưu Vũ Hân

2. Đinh Chân

3. Đinh Vũ Hề

4. Triệu Lộ Tư

5. Lưu Hạo Tồn

6. Thành Nghị

7. Ngu Thư Hân

8. Đinh Trình Hâm

9. Tống Uy Long

10. La Vân Hi

Theo VTV

