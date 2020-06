10 bộ phim truyền hình Hàn Quốc được yêu thích nhất mọi thời đại

Người hâm mộ đã bình chọn cho Top 10 bộ phim truyền hình Hàn Quốc yêu thích nhất trên trang Ranker.com.

1. Goblin (Yêu tinh)

Bộ phim bom tấn “Goblin” lấy chủ đề cuộc hành trình của Yêu tinh ngàn tuổi đi tìm Cô dâu của Yêu tinh với cách xây dựng tình tiết bất ngờ, khó đoán.

Câu chuyện mang màu sắc thần thoại xoay quanh Kim Shin (Gong Yoo), một tướng quân bị đâm bởi một thanh kiếm bị phù phép khiến anh có cuộc sống bất tử. Kim Shin vô tình gặp gỡ Wang Yeo (Lee Dong Wook), một thần chết mất trí nhớ, cặp đôi sống chung nhà này gây ra đủ chuyện dở khóc dở cười.

Ji Eun Tak (Kim Go Eun), một nữ sinh cấp ba có khả năng nhìn thấy linh hồn. Cuộc gặp gỡ của Kim Shin và Ji Eun Tak viết nên một câu chuyện tình buồn khi mà Kim Shin sẽ chết đi như mong muốn của anh nếu tìm thấy cô dâu loài người.

2. My Love from the Star (Vì sao đưa anh tới)

“Vì sao đưa anh tới” (My Love From The Star) nói về câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa chàng trai ngoài hành tinh từ thời Joseon cách đây 400 năm (Kim Soo Hyun) và nữ diễn viên ngôi sao hàng đầu (Jun Ji Hyun).

Phim lấy bối cảnh từ năm 1609 – năm trị vì đầu tiên của vua Kwang Hae, nội dung dựa trên sự kiện phát hiện vật thể bay không xác định năm 1609 được ghi chép trong Biên niên sử triều đại Joseon.

Bộ phim được bổ sung những tình tiết ngẫu nhiên nhưng đầy bất ngờ để trở thành một bộ phim giả tưởng lãng mạn.

3. Descendants of the Sun (Hậu duệ mặt trời)

“Hậu duệ mặt trời” là phim truyền hình Hàn Quốc có kịch tính và yếu tố lãng mạn đan xen. Phim gây sốt từ tập đầu tiên.

Yoo Shi Jin (Song Joong Ki đóng) là một đại úy mang trên mình nhiệm vụ bảo vệ quốc gia, bảo vệ bình yên cho người dân. Anh giỏi võ, biết về y học, yêu thương người già, trẻ em, lại đẹp trai và có khiếu hài hước. Trong nhiều tình huống, anh lăn xả quên mình, quên tình yêu vì mục đích cao cả – bảo vệ cuộc sống bình yên, bảo vệ tổ quốc.

Bên cạnh lòng yêu nước, sứ mệnh cao cả của thầy thuốc cũng được bàn tới. Dù bệnh nhân giàu hay nghèo, sang hay hèn, nữ bác sĩ Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo đóng) vẫn hết lòng chữa trị với lời thề y đức.

4. Healer (Cứu thế)

“Healer” kể về những ngưởi trẻ tuổi vốn thờ ơ với những vấn đề chính trị, xã hội nhưng cuối cùng họ cũng phải đứng lên để đối mặt với tất cả.

Bộ phim có sự kết hợp hoàn hảo giữa hai chủ đề gây tò mò là phóng viên và siêu trộm. Với những cảnh hành động, hài hước và lãng mạn, mỗi tập phim là một bất ngờ với người hâm mộ.

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên Yoo Ji Tae, Ji Chang Wook, Park Min Young…

5. W: Two Worlds (Hai thế giới)

“Hai thế giới” là bộ phim kể về một người đàn ông và một người phụ nữ ở độ tuổi 30, cùng sống tại Seoul nhưng lại thuộc hai thế giới khác nhau.

Kang Chul (Lee Jong Suk) – thiên tài bắn súng, tài phiệt trẻ tuổi nhất Hàn Quốc – chính là nhân vật trong bộ truyện tranh nổi tiếng của bố Oh Yeon Joo (Han Hyo Joo). Định mệnh giữa họ bắt đầu khi cô bác sĩ thực tập năm 2 rơi vào không gian trong cuốn truyện và gặp gỡ Kang Chul.

6. The Heirs (Những người thừa kế)

Bộ phim “The Heirs” kể về 1 nhóm học sinh ưu tú đặc biệt là những chàng trai thừa kế gia sản khổng lồ của gia đình. Họ là những sinh viên giàu có dường như có tất cả mọi thứ trong tay, ngoại trừ tình yêu.

Kim Tan (Lee Min Ho) là người thừa kế tập đoàn Empire được gửi đi du học ở Mỹ. Tại đây, Kim Tan tình cờ va chạm với Cha Eun Sung (Park Sin Hye), cô gái đến từ Hàn Quốc để tìm chị gái của mình. Anh cảm thấy bị rơi vào lưới tình với cô nhưng anh không hề biết rằng cô chính là con gái của quản gia nhà mình.

Vị hôn thê của Kim Tan là Rachel Yoo (Kim Ji Won) đến đưa anh trở về Hàn Quốc. Trước tình huống này, Kim Tan bị giằng xé giữa tình yêu và nhiệm vụ.

7. Pinocchio (Cô bé người gỗ)

“Pinocchio” là câu chuyện kể về một chàng trai sống dưới một thân phận giả (Lee Jong Suk) và một cô gái không biết nói dối (Park Shin Hye).

Bộ phim phác hoạ hành trình tìm kiếm công lý đầy tham vọng của những phóng viên tin tức trẻ tuổi trước những vấn nạn của xã hội xen lẫn chuyện tình ngọt ngào và nhiều sóng gió của cặp đôi “bác cháu hờ” đã tạo nên cơn sốt trên thị trường châu Á vào năm 2015.

8. Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (Người tình ánh trăng)

Bối cảnh phim diễn ra vào thời đại Joseon thuộc thể loại xuyên không, kể về câu chuyện của một cô gái bị tai nạn xe ở thời hiện đại và được trọng sinh, trở về thời phong kiến thuộc triều đại Goryeo. Từ đây, cô vướng phải mối quan hệ rắc rối và cuộc đấu nhằm tranh giành tình yêu giữa các vị hoàng tử.

Phim có sự tham gia của các diễn viên Lee Jun Ki, IU, Kang Ha Neul, Hong Jong Hyun…

9. Boys Over Flowers (Vườn sao băng)

“Vườn sao băng” là bộ phim truyền hình Hàn Quốc ra mắt vào đầu năm 2009, dựa trên bộ truyện tranh, phim truyền hình và anime Nhật Bản “Con nhà giàu” (Hana Yori Dango).

Đây là bản chuyển thể thứ 5 từ bộ truyện, sau phiên bản “Vườn sao băng” và phần hai “Vườn sao băng” của Đài Loan, “Hana Yori Dango” và phần hai “Hana Yori Dango Returns” của Nhật Bản.

Bộ phim được chiếu lần đầu tiên vào 5/1/2009 trên kênh KBS2TV và kết thúc một cách thành công vào 31/3/2009 với 25 tập phim, tạo nên cơn sốt khắp châu Á.

Dàn diễn viên tham gia phim như Lee Min Ho, Gyo Hye Sun, Kim Bum… đều có được bước tiến vững chắc trong sự nghiệp.

10. Kill Me, Heal Me (Tìm lại chính mình)

Bộ phim kể về Do Hyun – một người đàn ông thuộc thế hệ tài phiệt thứ 3, sau khi trải qua tai nạn tính mạng bị đe dọa thì bị mắc chứng rối loạn nhân cách, với 7 nhân cách khác nhau cùng tồn tại trong một con người.

Phim là quá trình đấu tranh kịch liệt giữa con người thật của Do Hyun nhằm chống lại 6 nhân cách rối loạn phát sinh để có thể giành lại khả năng kiểm soát bản thân.

Trong quá trình điều trị – đấu tranh tâm lý này, những bí mật thảm khốc xảy ra trong nội bộ gia tộc tài phiệt của Do Hyun trước đây cũng dần được hé mở, song song bên cạnh đó là câu chuyện tình yêu vui nhộn, ấm áp và xúc động được nảy nở giữa một trong những nhân cách thật của Do Hyun và nữ bác sĩ điều trị tâm lý bí mật của anh./.

