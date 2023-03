Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Sáu điều Bác Hồ dạy là “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân không phải chỉ ghi nhớ mà phải thấm nhuần và thực hiện cho bằng được trong thực tế.

Sáng 6/3, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy về “Tư cách người Công an cách mệnh”. Đến dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều di thư và có khoảng 125 lời huấn đối với Công an nhân dân, trong đó có Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân về “Tư cách người Công an cách mệnh”. Đó là:

“Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với Nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tuỵ.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Sáu điều Bác Hồ dạy thực sự là “Kim chỉ nam” cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: ”Sáu điều Bác Hồ dạy nghe rất giản dị, mộc mạc, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ nhưng lại hàm chứa những nội dung vô cùng sâu sắc, phong phú, thể hiện đầy đủ ý nghĩa cách mạng và khoa học; lý luận và thực tiễn; phẩm chất và năng lực của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam.

Đây thật sự là một chỉnh thể thống nhất về hình mẫu của người cán bộ, chiến sĩ Công an cách mạng; là đạo lý, tình cảm; là lập trường, quan điểm, tư tưởng của giai cấp công nhân; là nguyên tắc, phương châm hành động, thái độ ứng xử; là chuẩn mực về nhân cách mà theo tôi, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an, dù ở cương vị công tác nào cũng phải luôn luôn ghi nhớ, thấm nhuần và nỗ lực phấn đấu thực hiện cho bằng được. Không phải chỉ ghi nhớ mà phải thấm nhuần, không chỉ thấm nhuần mà phải thực hiện cho bằng được trong thực hiện thực tế thì mới là học tập, làm theo những lời mà Bác đã căn dặn”.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Sáu điều Bác Hồ dạy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu lực lượng Công an nhân dân cần chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt ba vấn đề cốt yếu đó là: “học tập”; “quyết tâm thực hiện, làm theo”; và “gương mẫu, đi đầu”.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Bảo vệ tổ quốc Hạng Nhất tặng lực lượng Xây dựng lực lượng công an nhân dân đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao thưởng, tuyên dương 75 điển hình tuyên tuyến trong học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

