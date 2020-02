Thủ tướng yêu cầu thực hiện ngay các nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết

Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện 122a/CĐ-TTg đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Công điện nêu rõ:

Trước và trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức, cộng đồng, doanh nghiệp đã thực hiện tốt các nhiệm vụ phục vụ Tết, chăm lo Tết cho nhân dân theo Chỉ thị của Ban Bí thư, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thực hiện kịp thời các chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với Cách mạng, hộ nghèo, đồng bào vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, nơi biên giới, hải đảo để mọi nhà, mọi người đều được đón Xuân, vui Tết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân có nghĩa cử cao đẹp, chung tay chia sẻ, tương thân, tương ái, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị Tết. Thị trường hàng hóa Tết phong phú, sức mua tăng, giá cả ổn định, hàng hóa Việt Nam được người tiêu dùng tin cậy lựa chọn. Hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch diễn ra sôi động, đậm nét truyền thống.

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm, thực hiện tốt; đặc biệt đã kịp thời ứng phó, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra theo tinh thần Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí. Cùng với những kết quả quan trọng, toàn diện trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Canh Tý 2020, mừng thành tựu đất nước ngập tràn trên khắp mọi miền Tổ quốc và cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới; Nhân dân cả nước đón Tết sung túc, sum vầy, vui tươi, phấn khởi hơn so với Tết các năm trước, góp phần tạo thêm niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới cho đất nước tiếp tục vững bước vào giai đoạn phát triển mới.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các bộ, cơ quan, địa phương, các lực lượng chức năng đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong dịp Tết, đặc biệt là các cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đã ngày đêm canh giữ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, hải đảo, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân; các bác sỹ, nhân viên y tế ngày đêm trực cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực, làm nhiệm vụ trong dịp Tết; cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm chung tay chăm lo Tết cùng đồng bào cả nước.

Tuy nhiên, trong dịp Tết còn xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, hiện tượng đốt pháo nổ ở nhiều địa phương; xuất hiện dịch bệnh nguy hiểm do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra; tình trạng đình công, lãn công và nợ lương trước Tết của doanh nghiệp còn xảy ra tại một số địa phương; mưa lớn kèm theo giông lốc, mưa đá gây thiệt hại ở một số tỉnh miền núi phía Bắc. Các bộ, ngành, địa phương cần rà soát, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và tiếp tục có giải pháp kịp thời, hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương quán triệt, triển khai ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết các công việc sau đây:

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề cao trách nhiệm người đứng đầu, khẩn trương nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các chỉ tiêu thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, phấn đấu đạt kết quả tốt hơn năm 2019.

2. Các bộ, ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao, tuyệt đối không được chủ quan trong việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Y tế chịu trách nhiệm đầu mối kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Ban Chỉ đạo quốc gia, các Ban Chỉ đạo địa phương tập trung chỉ đạo, chủ động kịch bản, phương án ứng phó; thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; tập trung làm tốt công tác thông tin truyền thông; xử lý kịp thời các vấn đề cấp bách phát sinh; báo cáo kịp thời, hàng ngày đến Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền.

3. Cán bộ, công chức, viên chức tập trung xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, nhất là những công việc tồn đọng do nghỉ Tết. Không tổ chức liên hoan, chúc Tết ảnh hưởng đến công việc và thời giờ làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính. Không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phương án phòng, chống thiên tai; hướng dẫn địa phương triển khai kế hoạch gieo cấy, nuôi trồng, sản xuất nông nghiệp hiệu quả; phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh ở gia súc, gia cầm; tổ chức “Tết trồng cây” thiết thực, hiệu quả, gắn với kế hoạch trồng rừng và bảo vệ rừng.

5. Bộ Công Thương tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh ngay sau kỳ nghỉ Tết; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án năng lượng, công nghiệp quy mô lớn, nhất là các dự án trọng điểm ngành điện, bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt.

6. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2020; theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường để có biện pháp điều hành phù hợp; khẩn trương cụ thể hóa chính sách khuyến khích, hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển; làm tốt công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ…

7. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt phù hợp với diễn biến thị trường; bảo đảm nhu cầu vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên; cùng các Bộ, ngành tổng hợp (các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương) theo dõi sát tình hình giá cả, thị trường, có phương án, kịch bản, giải pháp điều hành cụ thể, bảo đảm kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng theo mục tiêu đề ra. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thúc đẩy thực hiện giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm.

8. Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm quốc gia; tổ chức thực hiện các dự án quan trọng, cấp bách, có tính kết nối và lan tỏa vùng, miền. Phối hợp với Bộ Công an và các địa phương tăng cường thực hiện hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ các đô thị lớn, nhà ga, sân bay, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông sau Tết và mùa lễ hội.

9. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường quản lý các hoạt động lễ hội, không phô trương hình thức; chuẩn bị tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2020.

10. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với các địa phương để kịp thời có giải pháp phù hợp, hạn chế tình trạng thiếu lao động sau kỳ nghỉ Tết, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

11. Bộ Công an triển khai hiệu quả các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, nhất là “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, cờ bạc… Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông và vi phạm tải trọng phương tiện. Đẩy mạnh phòng chống cháy, nổ, nhất là tại các lễ hội, cơ sở lưu trú, khu dân cư, khu, cụm công nghiệp, làng nghề.

12. Bộ Quốc phòng theo dõi tình hình, đấu tranh, có biện pháp ứng phó kịp thời, giữ vững chủ quyền quốc gia; phối hợp với các địa phương thực hiện tốt công tác tuyển quân theo kế hoạch.

13. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan đảm nhiệm thành công trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2020, Chủ tịch AIPA 41 và Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại đầu năm.

14. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là về thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, khích lệ, động viên toàn xã hội tin tưởng, quyết tâm thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và các giải pháp trọng tâm của năm 2020.

15. Các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, doanh nhân, hiệp hội ngành nghề và toàn thể Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng. Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp phải luôn sát cánh, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, nỗ lực phấn đấu hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam thịnh vượng, hùng cường.

16. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể các cấp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, huy động toàn dân, đoàn viên, hội viên chung sức phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ năm 2020./.

