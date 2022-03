Thủ tướng: Tiếp tục phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam​

Sáng 10/3, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027 đã được khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dù ở bất cứ giai đoạn, hoàn cảnh nào, với bản lĩnh, ý chí, nghị lực, lòng nhân ái, nhân hậu, đức hy sinh và sự nỗ lực phấn đấu vươn lên, phụ nữ Việt Nam đã vượt qua mọi nghịch cảnh, rào cản, định kiến, khó khăn, trở ngại, có những đóng góp, cống hiến to lớn, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc non sông gấm vóc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ca ngợi: “Phụ nữ ta chẳng tầm thường, đánh Đông, dẹp Bắc làm gương để đời”. Nhìn lại 5 năm qua, phụ nữ Việt Nam và các cấp Hội đã tham gia tích cực, hiệu quả vào nỗ lực chung của hệ thống chính trị và toàn xã hội, đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện và tạo dấu ấn nổi bật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: ”Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tích to lớn của phong trào phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua. Những đóng góp bền bỉ, to lớn của các thế hệ nối tiếp thế hệ phụ nữ nước ta ngày càng tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và tiếp tục khẳng định lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tươi đẹp, rực rỡ”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự Đại hội (Ảnh: TTXVN)

Phân tích những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức hiện nay, Thủ tướng nhấn mạnh, trong giai đoạn tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần nắm vững, quán triệt sâu sắc và có những giải pháp, biện pháp cụ thể, mạnh mẽ, khả thi để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống. Đồng thời, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế là tổ chức tiên phong vì bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và trên trường quốc tế; khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phát huy vai trò của tổ chức Hội và các tầng lớp phụ nữ trong xây dựng, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam.

Thủ tướng tin tưởng Hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ có nhiều đổi mới, nâng tầm, bứt phá hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vì sự phát triển hùng cường và thịnh vượng của đất nước.

Theo VTV

Lượt xem: