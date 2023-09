Thủ tướng Phạm Minh Chính rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại Sàn chứng khoán New York

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới tham quan Sàn giao dịch chứng khoán New York và rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới này.

Đây là lần thứ hai, Thủ tướng Phạm Minh Chính được lãnh đạo Sàn giao dịch chứng khoán New York mời đến thăm và thực hiện các nghi thức quan trọng. Phó Chủ tịch Sàn giao dịch chứng khoán New York bày tỏ vinh dự được đón Thủ tướng và dành thời gian giới thiệu về sàn giao dịch chứng khoán có giá trị vốn hoá lên đến 40.000 tỷ USD.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Sàn giao dịch Chứng khoán New York. Ảnh: TTXVN

Đúng 9h30 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thực hiện nghi thức rung chuông khai mạc phiên giao dịch ngày 21/9 trong tiếng vỗ tay vang dội khắp sàn chứng khoán New York.

Thủ tướng Phạm Minh Chính rung chuông khai mạc phiên giao dịch Sàn Chứng khoán New York (NYSE). Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký sổ lưu bút khi đến thăm Sàn giao dịch Chứng khoán New York. Ảnh: TTXVN

Trên cơ sở mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa Việt Nam – Hoa Kỳ, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, Thủ tướng đề nghị Sàn Giao dịch chứng khoán New York tăng cường thông tin tới các nhà đầu tư về môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam; hỗ trợ kết nối giữa thị trường chứng khoán Việt Nam với Sàn giao dịch chứng khoán New York và các sàn giao dịch chứng khoán hàng đầu thế giới. Thủ tướng giao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thảo luận với Sàn giao dịch chứng khoán New York để sớm ký biên bản ghi nhớ về hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo trong lĩnh vực này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Ảnh: TTXVN

Đánh giá Việt Nam là một thị trường lớn và các doanh nghiệp Hoa Kỳ rất quan tâm đến Việt Nam, Phó Chủ tịch Sàn giao dịch chứng khoán New York khẳng định sẵn sàng hợp tác với phía Việt Nam và giúp các doanh nghiệp Việt Nam niêm yết trên sàn.

