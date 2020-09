Thủ tướng: Nếu quyết tâm, GDP năm nay có thể tăng trưởng 2-3%

Nếu cả nước quyết tâm, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nền kinh tế trong năm nay có thể tăng trưởng dương ở mức 2-3%.

Sáng 4/9 tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội thời gian qua, bàn định hướng phát triển những tháng cuối năm và một số nội dung quan trọng khác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp.

Bên cạnh việc thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, tại phiên họp, các thành viên Chính phủ cũng sẽ thảo luận về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước (NSNN) năm nay, dự toán NSNN năm tới và kế hoạch tài chính NSNN quốc giai giai đoạn 2021-2023; tình hình thực hiện kế hoạch tài chính giai đoạn 2016-2020 và định hướng, kế hoạch tài chính giai đoạn 2021-2025; tình hình triển khai Nghị quyết 17 về phát triển Chính phủ điện tử, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và kết quả kiểm tra của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2020…

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, tháng 8 vừa qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã xuất hiện trên 15 địa bàn trong cả nước. Tuy nhiên, các ngành, các cấp đã có nhiều phương án chỉ đạo kiên quyết, kịp thời ngăn chặn và phòng ngừa hiệu quả COVID-19. Nhờ đó, đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 trên tinh thần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội. Nhắc lại yêu cầu không chủ quan với dịch bệnh, đồng thời chú trọng phát triển kinh tế, Thủ tướng cho biết, “sức khỏe” của nền kinh tế Việt Nam được đánh giá nằm trong nhóm đầu về tăng trưởng. Theo dự báo của các định chế tài chính uy tín trên thế giới, nếu phấn đấu tốt, Việt Nam có thể đạt tăng trưởng dương trong năm 2020:

“Tại phiên họp này, tôi rất vui mừng cho biết tình hình KTXH tháng 8 có nhiều chuyển biến đáng mừng trong bối cảnh khó khăn như vậy chúng ta được nhận định đứng thứ 5, thứ 6 nhóm đầu có sức khoẻ nền kinh tế, tăng trưởng trong nhóm các nước có nền kinh tế mới nổi. Theo nhận định của các định chế tài chính quốc tế nền kinh tế Việt Nam có thể tăng 2-3%, nhưng với điều kiện chúng ta phải rốt ráo thực hiện nhiều việc”- Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 8 của Chính phủ

Nhận định hoạt động giải ngân vốn đầu tư công được cải thiện rõ nét, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã tổ chức 7 đoàn kiểm tra thường xuyên đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ này, trong đó, nhiều địa phương quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay. Mặc dù vậy, Thủ tướng cũng đề nghị, các Bộ, ngành địa phương cần tập trung khắc phục những tồn tại như: Sản xuất công nghiệp, một trong những lĩnh vực sản xuất trọng yếu của nền kinh tế đang tăng trưởng thấp. Hoạt động thương mại, dịch vụ, đặc biệt là du lịch, tiêu dùng có xu hướng giảm. Sản xuất kinh doanh vẫn còn gặp khó khăn, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thậm chí cả doanh nghiệp lớn. Nguy cơ suy giảm việc làm diễn ra, nhất là ở các khu vực đô thị. Cùng với đó, tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là mùa mưa bão sắp đến.

“Tôi đề nghị cần tập trung cho ý kiến hoàn thiện chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho các thành phần kinh tế: Kinh tế Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã; trong đó có việc đề xuất điều chỉnh các mức phí, lệ phí, tín dụng ngân hàng. Bên cạnh đó, cần có chính sách hỗ trợ người lao động, tiếp tục hỗ trợ người lao động mất việc làm, giảm sâu thu nhập; cần có chính sách tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho hoạt động đầu tư FDI, đầu tư trong nước; cải cách hành chính mạnh mẽ hơn nữa để giải phóng các dòng vốn tạo động lực cho phát triển.”- Thủ tướng đề nghị.

Nêu rõ quyết tâm của Chính phủ là thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch thành công và tập trung phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng đề nghị, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp kích thích tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ cả cung và cầu. Bên cạnh đó, cần có Chính sách tiền tệ, tài khóa để phát huy hiệu quả hơn nữa đối với các lĩnh vực tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu và áp dụng những mô hình, phương thức mới đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong trạng thái “bình thường mới”.

Trước đó, báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, trong tháng qua, nền kinh tế nước ta tiếp tục duy trì được nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát. CPI tháng 8 tăng 0,07% so với tháng trước, mức thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020. Các bộ, ngành địa phương đã thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công; giải ngân tháng 8 tăng 45,4%; 8 tháng qua tăng 30,4%, cao nhất trong giai đoạn 2016-2020. Sản xuất nông nghiệp vẫn phát triển ổn định, bảo đảm an ninh lương thực. Nông sản, xuất siêu khoảng 6,2 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ. Xuất nhập khẩu hàng hóa tiếp tục là điểm sáng (tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng đạt trên 337 tỷ USD, tăng 0,03%; xuất khẩu đạt trên 174 tỷ USD, tăng 1,6%; xuất khẩu khu vực trong nước đạt gần 61 tỷ USD, tăng 15,3%). Có 27 mặt hàng xuất khẩu có giá trị trên 1 tỷ USD. Xuất siêu trên 11,9 tỷ USD…Tuy nhiên, báo cáo cũng nhận định, sản xuất công nghiệp vẫn tăng trưởng, nhưng ở mức thấp 2,2%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8 sụt giảm do thực hiện giãn cách xã hội tại một số địa phương./.

Theo VOV

