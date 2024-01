Thủ tướng Hungary: Việt Nam đang phát triển vượt trội và sẽ có vị trí hàng đầu châu Á

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nhận định Việt Nam đang phát triển vượt trội và dễ dàng tiên lượng sẽ là một trong những nước hàng đầu của châu Á.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán gặp gỡ báo chí sau khi tiến hành hội đàm –

Chiều 18/1 (theo giờ địa phương), sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã có cuộc gặp gỡ báo chí và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Các văn kiện được ký kết trước sự chứng kiến của hai Thủ tướng gồm: Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hungary về hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức; Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary; Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa và Sáng tạo Hungary giai đoạn 2024 – 2026.

Chia sẻ với báo chí, hai Thủ tướng cho biết, cuộc hội đàm đã diễn ra rất thành công, chân thành, thực chất, hiệu quả, trên nền tảng quan hệ hai nước đã có truyền thống tốt đẹp gần 75 năm. Với tinh thần hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã cùng nhau thống nhất về định hướng, các biện pháp chủ yếu thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, cũng như trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Hai bên nhất trí cho rằng, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hungary đang phát triển tích cực trên tất cả cả lĩnh vực, đặc biệt kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện vào năm 2018 nhân chuyến thăm chính thức Hungary của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Trong tổng thể quan hệ đối ngoại, Việt Nam coi trọng quan hệ các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Hungary, đối tác toàn diện đầu tiên của Việt Nam tại Trung Đông Âu – Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hai Thủ tướng thống nhất đánh giá hợp tác hai nước còn nhiều dư địa để phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa, tương xứng với tiềm năng, nhu cầu và mong muốn của cả hai bên.

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết, để hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính, thì phải hiểu được bối cảnh đang thay đổi của thế giới. Trong đó, sự trỗi dậy với vị thế được nâng lên tầm cao mới của khu vực châu Á khiến Hungary phải có ứng xử phù hợp.

“Việt Nam đã chiến thắng tất cả các cuộc chiến tranh và điều đó làm chúng tôi rất tôn trọng… Việt Nam đang phát triển vượt trội và dễ dàng tiên lượng sẽ là một trong những nước hàng đầu của châu Á”, Thủ tướng Hungary nhận định.

Thủ tướng Hungary đánh giá những diễn biến đang diễn ra trên thế giới hiện nay vừa là rủi ro, vừa là cơ hội của Hungary – một nước thuộc về phương Tây nhưng đến từ phương Đông, hiểu các giá trị phương Đông, tôn trọng các giá trị phương Đông.

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán mong muốn và tin tưởng Việt Nam sẽ tham gia vào nhóm các quốc gia thành công, cũng như hai bên sẽ thành công trong việc thúc đẩy hợp tác song phương – Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ông cho biết rất vinh dự được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm Hungary với mong muốn và tin tưởng Việt Nam sẽ tham gia vào nhóm các quốc gia thành công, cũng như hai bên sẽ thành công trong việc thúc đẩy hợp tác song phương. Ông nhấn mạnh, hai nước có cơ hội cho sự thành công trong hợp tác vì có nhiều điểm tương đồng.

Thủ tướng Hungary đánh giá cao việc Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại tự do với EU (EVFTA) và cho biết với tư cách là Chủ tịch luân phiên EU 6 tháng cuối năm 2024, Hungary sẽ thúc đẩy các nước còn lại phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA).

Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, ấm áp mà phía Hungary dành cho đoàn. “Mặc dù mùa đông, nhưng khi chúng tôi đến đặt hoa tại Quảng trường Anh hùng thì trời sáng bừng lên, nắng rất đẹp, báo hiệu những điều tốt đẹp hơn nữa trong quan hệ hai nước”, Thủ tướng thân tình chia sẻ với người đồng cấp Hungary và các đại biểu.

Hai Thủ tướng thống nhất đánh giá hợp tác hai nước còn nhiều dư địa để phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa, tương xứng với tiềm năng, nhu cầu và mong muốn của cả hai bên – Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trước những chia sẻ của Thủ tướng Hungary về chiến tranh và hòa bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại, sau chiến tranh thế giới thứ hai, có lẽ Việt Nam là nước chịu nhiều đau thương, mất mát nhất do các cuộc chiến tranh kéo dài, “chiến tranh, chiến tranh, rồi lại chiến tranh, bao vây, cấm vận”. Do đó, Việt Nam rất thấu hiểu giá trị của hòa bình, ủng hộ hòa bình, yêu chuộng hòa bình và không muốn ở đâu trên trái đất này có chiến tranh.

“Những gì chúng tôi có thể làm để mang lại hòa bình thì chúng tôi làm hết sức có thể”, Thủ tướng nhấn mạnh. Ông nhắc tới những sự kiện cụ thể như Việt Nam cử người tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc, tham gia cứu hộ, cứu nạn sau thiên tai. Việt Nam cũng là địa điểm diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ và nhà lãnh đạo Triều Tiên năm 2019.

Thủ tướng cho biết Việt Nam kiên trì, nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; với trường phái “ngoại giao cây tre” Việt Nam “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”.

Hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa và Sáng tạo Hungary giai đoạn 2024-2026 – Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong tổng thể quan hệ đối ngoại, Việt Nam coi trọng quan hệ các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Hungary, đối tác toàn diện đầu tiên của Việt Nam tại Trung Đông Âu.

Thủ tướng chúc mừng và bày tỏ ấn tượng với những thành tựu của nhân dân Hungary trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước; mong muốn và tin tưởng nhân dân Hungary sẽ tiếp tục xây dựng đất nước Hungary hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no, góp phần tăng cường, củng cố, đưa quan hệ hai nước ngày càng tốt đẹp, hiệu quả và tin tưởng nhau hơn.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Chính phủ và nhân dân Hungary trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển ngày nay của Việt Nam

Hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary – Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về kết quả hội đàm, Thủ tướng cho biết, hai bên đã đề cập tới tất cả các lĩnh vực, với mong muốn làm sâu sắc hơn, làm hiệu quả hơn quan hệ song phương.

Về chính trị – ngoại giao, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, làm nền tảng thúc đẩy và mở rộng hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mời Thủ tướng Hungary Viktor Orbán sớm thăm lại Việt Nam cũng như sẵn sàng đón các lãnh đạo cấp cao Hungary khác thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Hai bên xác định hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương; quyết tâm nâng kim ngạch thương mại song phương và khuyến khích đầu tư sâu hơn, rộng hơn, mạnh hơn nữa.

Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác an ninh – quốc phòng, nhất là trong lĩnh vực huấn luyện, đào tạo, an ninh mạng.

Hai bên cũng sẽ đẩy mạnh hơn nữa, cụ thể hơn nữa hợp tác giáo dục, đào tạo, lao động, dạy nghề và văn hóa, du lịch là những điểm nhấn trong quan hệ hai nước.

Hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hungary về hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức – Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân Hungary đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hungary sinh sống và hòa nhập vào xã hội sở tại, làm cầu nối cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước; đề nghị phía Hungary sớm công nhận cộng đồng người Việt Nam là dân tộc thiểu số, được bình đẳng về mặt pháp lý như người Hungary.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ giữa hai nước tại các cơ chế đa phương, cùng trao đổi, giúp đỡ và cùng hành động, mang lại hòa bình, hợp tác và phát triển nhiều hơn, mang lại hạnh phúc, ấm no cho người dân mỗi nước, không để ai bị bỏ lại phía sau, tìm thấy lợi ích riêng trong lợi ích chung; trong đó, tập trung đóng góp giải quyết những thách thức khu vực và toàn cầu, như chiến tranh và hòa bình, an ninh lương thực, an ninh mạng, an ninh năng lượng…

Về Biển Đông, Thủ tướng đề nghị Hungary ủng hộ lập trường trung tâm của ASEAN về giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước UNCLOS1982; bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng không, hàng hải; ủng hộ thực hiện đầy đủ, hiệu quả DOC và đàm phán COC thực chất, hiệu quả giữa ASEAN và Trung Quốc.

