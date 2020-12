Thủ tướng chủ trì buổi làm việc về cải thiện mức sống của người lao động

Sáng 24/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc trực tuyến giữa Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam với 27 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Buổi làm việc bàn về Quy chế phối hợp công tác, bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động. Trong nhiệm kỳ này, đây là lần thứ 5 Thủ tướng làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn để giải quyết các kiến nghị, xử lý các vấn đề đặt ra trong công tác phối hợp giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tập trung vào việc đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống và điều kiện làm việc cho công nhân lao động.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang báo cáo tại buổi làm việc (Ảnh: TTXVN)

Theo VOV, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, qua các lần làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn, gặp gỡ công nhân lao động cả nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ nhiều vấn đề sát với đời sống và việc làm của công nhân lao động.

Cụ thể là về việc làm, tiền lương, thu nhập, điều kiện làm việc, nhà ở, nhà trẻ, trường học, các thiết chế phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động, vấn đề an ninh, an toàn nơi làm việc và nơi ở, việc đóng bảo hiểm xã hội, vấn đề an toàn vệ sinh lao động, bữa ăn ca, học tập nâng cao tay nghề, bảo đảm việc làm bền vững, chăm sóc sức khỏe công nhân lao động nhất là công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Từ các cuộc gặp gỡ, làm việc, đối thoại với công nhân lao động của Thủ tướng, 5 năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và đưa ra chính sách kịp thời về nhà ở, điều kiện làm việc của công nhân lao động.

Triển khai các gói hỗ trợ của Nhà nước trong bối cảnh COVID-19, công đoàn các cấp đã phối hợp với các cơ quan chức năng tư vấn, hỗ trợ cho gần 160.000 công nhân, lao động được hưởng các gói an sinh của Nhà nước và doanh nghiệp với số tiền 213 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà cho hơn 900.000 công nhân lao động gặp khó khăn với số tiền 181 tỷ đồng. Gần 7.000 công đoàn cơ sở đã kết nối thông tin, thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho công nhân, lao động mất việc làm…

