Thủ tướng: Các địa phương cần đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm

Các địa phương cần đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, với tinh thần biết đến đâu thì quản đến đấy.

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương diễn ra chiều nay (2/7). Phiên họp diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Thủ tướng chủ trì cuộc họp thường trực Chính phủ tháng 6 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, tháo gỡ những khó khăn trong phòng chống dịch COVID-19 và sản xuất kinh doanh, thực hiện thành công mục tiêu kép.

Mở đầu hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: chúng ta đang ở thời kỳ rất khó khăn do dịch bệnh phức tạp hơn trước rất nhiều nhưng tinh thần của Chính phủ là càng khó khăn, phức tạp, nhạy cảm thì càng phải phát huy dân chủ, giữ nguyên tắc, huy động trí tuệ tập thể, cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe, kể cả ý kiến phản biện trái chiều để từ đó, đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp mục tiêu cho phù hợp, khả thi và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhất.

Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị hội nghị phải đánh giá toàn bộ tình hình 6 tháng qua, những việc làm được, chưa làm được, phân tích rõ nguyên nhân. Các phát biểu phải ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, không báo cáo thành tích, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất những vướng mắc cần tháo gỡ với tinh thần “5 thật” đó là: nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật và nhân dân, doanh nghiệp hưởng thụ thành quả thật.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương đều đồng tình, nhất trí cao với báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Đặc biệt ấn tượng trước những kết quả tích cực đạt được trước bối cảnh khó khăn do 2 đợt dịch bùng phát với các biến thể nguy hiểm hơn. GDP tăng trưởng 5,64%, cao hơn 1,82% so với cùng kỳ. Các cân đối lớn được đảm bảo. Nhiều mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội tăng cao, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững.

6 tháng qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong cơ chế chính sách; tập trung phân cấp, phân quyền; tập trung quyết liệt chiến lược vaccine, tích cực đẩy mạnh và tăng cường ngoại giao vắc xin. Những nỗ lực và thành quả quan trọng trong 6 tháng qua thêm tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, những thành tích đạt được trong nửa đầu năm nay là kết quả của việc tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, của đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Chúng ta đã kế thừa những thành tích, bài học quý của nhiều nhiệm kỳ, nhiều năm qua. Biết rút kinh nghiệm từ những hạn chế để điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi. Vừa kế thừa, ổn định, nhưng cũng phải đổi mới và phát triển.

Tuy nhiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong việc phát triển kinh tế xã hội 6 tháng qua. Tốc độ tăng trưởng chưa đạt mục tiêu đề ra. Giải ngân vốn đầu tư công đã cố gắng nhưng vẫn còn chậm, nhất là vốn ODA. Dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số địa phương. Sản xuất kinh doanh và một bộ phận nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn. Thủ tướng cho rằng, nguyên nhân của những hạn chế trên là do vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là, thiếu cảnh giác trong phòng chống dịch. Vẫn còn khuynh hướng mất bình tĩnh, đưa ra những biện pháp không phù hợp, thiếu hiệu quả, thậm chí cực đoan. Ví dụ, thấy một xã có ca dương tính mà đi phong tỏa cả một huyện, một tỉnh. Rồi việc phân cấp, phân quyền chưa triệt để ở một số nơi. Từ chỗ này sinh ra cản trở ách tách, làm kém hiệu quả hiệu lực trong điều hành của các cấp các ngành. Việc tháo gỡ vướng mắc về cơ chế chính sách vẫn còn lúng túng.

Theo Thủ tướng, chúng ta phải thẳng thắn chỉ ra điều này, rút kinh nghiệm, điều chỉnh lại để xứng đáng với niềm tin của nhân dân và sự giao trách nhiệm của cấp trên.

6 tháng cuối năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, chúng ta phải xác định khó khăn thách thức sẽ nhiều hơn thuận lợi thời cơ. Nhưng phải biến khó khăn thách thức thành hành động để vươn lên. Chính phủ thống nhất chưa điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng, kiên trì thực hiện mục tiêu kép dù đây là một lựa chọn khó, nhưng khó mấy cũng phải quyết tâm làm. Nhưng chúng ta không thực hiện máy móc mà phải linh hoạt, bám sát thực tiễn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Chúng ta phải thực hiện tốt bài học đại đoàn kết thống nhất, đoàn kết giữa các địa phương, đoàn kết trong nội bộ, huy động tổng lực, sức mạnh đại đoàn kết để thực hiện mục tiêu kép, mang lại hạnh phúc ấm no cho nhân dân. Lấy bảo vệ sức khỏe tính mạng người dân là trên hết trước hết.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương xác định trọng tâm trọng điểm, ưu tiên cho dập dịch, đẩy nhanh chiến lược vaccine và tích cực ngoại giao vaccine. Tiếp tục rà soát vướng mắc về thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân trong trong lúc khó khăn. Có các cơ chế thông thoáng để thu hút đầu tư. Đồng thời, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội để người dân, doanh nghiệp có môi trường ổn định cho phát triển, yên tâm lao động, sản xuất.

