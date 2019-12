Tập trung xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh

Năm 2019, lực lượng CAND đã đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các mục tiêu trọng điểm.

Sáng 24/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, trong năm tới phải bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị cấp cao ASEAN, các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2019 và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019; gắn với Tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020 trong lực lượng công an nhân dân.

Theo báo cáo do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an nêu tại hội nghị, một trong những điểm nhấn năm 2019 của ngành là phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế, các sự kiện quan trọng. Điển hình là Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều lần thứ 2, Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đặc biệt, lực lượng công an đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần giảm gần 7,4% tội phạm về trật tự xã hội so với năm ngoái. Lực lượng công an cũng đẩy nhanh tiến độ điều tra, mở rộng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm đúng tiến độ; triệt phá được nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, phát hiện, xử lý trên 22.800 vụ, trên 35.100 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ gần 1.500 kg heroin, hơn 5.500 kg ma túy tổng hợp và gần 01 triệu viên ma túy tổng hợp.

Một điểm sáng của Bộ năm 2019 là thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 01 của Chính Phủ. Theo đó, bộ máy tổ chức mới của Bộ đã đi vào hoạt động ổn định, phát huy hiệu lực, hiệu quả. Chủ trương tăng cường cơ sở được tập trung thực hiện quyết liệt với việc bố trí hơn 10.250 Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, thị trấn, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực.

Nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, nhiều chiến sỹ công an đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Riêng năm 2019, có 09 đồng chí hy sinh, 304 đồng chí bị thương và hàng trăm đồng chí khác bị phơi nhiễm HIV trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Về kết quả 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước theo chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân, lực lượng đã kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược về an ninh trật tự; chủ động nhận diện, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, phá hoại trật tự, an toàn xã hội. Qua thực hiện cương lĩnh, nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân được củng cố ngày càng vững chắc.

Năm 2020, Bộ Công an xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đảng bộ các cấp, tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp trong công an nhân dân; bảo vệ Hội nghị cấp cao ASEAN; tiếp tục tăng cường cơ sở, tạo chuyển biến toàn diện vê an ninh, trật tự tại cơ sở. Phương châm hành động của toàn lực lượng trong năm 2020 là “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu lên những kết quả khá toàn diện của đất nước năm qua và nhấn mạnh, trong các thành quả đó có đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân. Thủ tướng bày tỏ đặc biệt ghi nhận và tôn vinh những tấm gương cán bộ, chiến sỹ Công an đã “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mưu trí, dũng cảm, không quản hiểm nguy, chấp nhận hy sinh, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng nêu lên những thách thức đối với đất nước trong những năm tới và cho biết, năm 2020 đất nước có nhiều sự kiện trọng đại. Do đó, lực lượng Công an phải chủ động nhận diện các nguy cơ, thách thức, tập trung lãnh đạo, đồng sức, đồng lòng, triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an nhân dân trong năm 2020, Thủ tướng yêu cầu, ngành cần tiếp thu, quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Cùng với đó là tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, cũng phải kiên định nguyên tắc Đảng lành đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với công an nhân dân.

Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy đảng trong lực lượng phải luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng về an ninh, trật tự; phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, đối ngoại. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chắt, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Thủ tướng cũng yêu cầu ngành thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong công an nhân dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; cơ cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả trong nội bộ ngành Công an, nhất là đối với những địa bàn, lĩnh vực, vị trí công tác dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng công an nhân dân giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; không để bị động, bất ngờ.

Thủ tướng lưu ý, lực lượng công an nhân dân phải tăng cường và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước về an ninh, trật tự góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền, của dân, do dân, vì dân; phải dựa vào nhân dân, huy động và phát huy tối đa khả năng to lớn của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Tập trung xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh; mỗi cán bộ, chiến sỹ phải nêu cao kỷ luật, kỷ cương, quy tắc ứng xử trong công tác, chiến đấu; kiên quyết chống các biểu hiện thiếu trách nhiệm, vô cảm trước những yêu cầu chính đáng của người dân; rèn luyện và thực hiện tác phong, ứng xử có văn…

Thủ tướng nghe giới thiệu về hoạt động của lực lượng CAND qua ảnh tư liệu.

Để xây dựng lực lượng công an nhân dân trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng danh là “thanh bảo kiếm” của Đảng, lá chắn thép vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, Thủ tướng yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an phải nêu cao tinh thần chiến đấu, không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị, khắc ghi và thực hiện 6 điều Bác Hồ đã dạy.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống 75 năm anh hùng vẻ vang, với tinh thần mới, khí thế mới, lực lượng công an nhân dân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, lập nhiều thành tích, chiến công, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 tiếp tục làm việc trong các ngày 25 và 26/12./.

