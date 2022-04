Tăng cường xây dựng lòng tin ở châu Á

Chiều 8/4, Chủ tịch nước đã tiếp Đại sứ Kairat Sarybay, Giám đốc Điều hành Ban Thư ký Tổ chức Phối hợp hành động và Các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Kairat Sarybay, Giám đốc điều hành Ban thư ký CICA.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục là “đầu tàu” trong nhiều mối liên kết chính trị – an ninh khu vực và quốc tế.

Tuy nhiên, an ninh và ổn định của khu vực cũng tồn tại nguy cơ tiềm ẩn từ xung đột, cạnh tranh giữa các nước lớn, tranh chấp biên giới, lãnh thổ, an ninh, an toàn hàng hải đến các thách thức an ninh phi truyền thống.

Do đó, Chủ tịch nước đề nghị Tổ chức Phối hợp hành động và Các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á tiếp tục phát huy hiệu quả tôn chỉ và nguyên tắc hoạt động của mình, trong đó có tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau; không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực; giải quyết hòa bình các tranh chấp; không can thiệp vào công việc nội bộ; thúc đẩy hợp tác đa phương, tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Chủ tịch nước cũng mong Tổ chức với 27 quốc gia thành viên này ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam nhằm bảo đảm hòa bình, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước LHQ về Luật Biển và Hiến chương LHQ.

Giám đốc Điều hành Tổ chức Phối hợp hành động và Các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á Kairat Sarybay khẳng định, Việt Nam ngày càng thể hiện vai trò, tiếng nói quan trọng trên trường quốc tế do sự tham gia, đóng góp chủ động, tích cực, có trách nhiệm vào công việc chung của cộng đồng quốc tế và tại Tổ chức này.

Giám đốc Điều hành Kairat Sarybay trân trọng chuyển thư của Tổng thống Kazakhstan Tokayev mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Phối hợp hành động và Các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á tại Kazakhstan vào tháng 10 tới đây.

