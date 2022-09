Sớm hoàn thành Quy hoạch kết nối 2 nền kinh tế Việt Nam – Campuchia đến 2030

Chiều 12/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, chuyến thăm là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Campuchia – Việt Nam 2022 và chào mừng 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, qua đó đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ Việt Nam – Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội đàm. Ảnh: TXVN

Hai nhà lãnh đạo đánh giá dù bị tác động nặng nề của dịch COVID-19, hợp tác kinh tế hai nước vẫn đạt nhiều kết quả khả quan. Kim ngạch thương mại 2021 đạt 9,5 tỷ USD, tăng 79%. Việt Nam có 188 dự án đầu tư FDI tại Campuchia với tổng vốn 2,8 tỷ USD, đứng đầu ASEAN và nằm trong top 5 nước đầu tư lớn nhất tại Campuchia. Kết quả đó đã góp phần vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dự báo trong năm nay là trên 7%.

Hai nhà nhà đạo nhất trí duy trì trao đổi đoàn các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân để tăng cường sự gắn bó, tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước, coi đây là nền tảng định hướng cho mở rộng hợp tác hai nước, thúc đẩy quan hệ anh em đoàn kết, tin cậy Campuchia – Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam mong muốn đón Quốc vương Norodom Sihamoni, Thủ tướng Hun Sen và Chủ tịch Thượng viện Say Chhum thăm Việt Nam trong năm nay.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thực hiện hiệu quả các Nghị định thư, Kế hoạch hợp tác quốc phòng, an ninh đã ký kết, hợp tác quản lý hiệu quả về giữ gìn an ninh biên giới, ngăn chặn các loại tội phạm và xuất nhập cảnh bất hợp pháp, xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, đoàn kết.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên sớm hoàn thành “Quy hoạch tổng thể Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam – Campuchia đến 2030”, sớm ký Hiệp định thương mại biên giới, thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới, triển khai hiệu quả Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư và Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần. Đề nghị Campuchia tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh ổn định tại Campuchia, cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Campuchia đầu tư, hoạt động lâu dài ở Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất trên cơ sở thành quả công tác phân giới cắm mốc 84% đường biên giới trên đất liền đã được Quốc hội hai bên phê chuẩn, hai bên cần tập trung giải quyết 16% mốc giới còn lại. Mong muốn Campuchia tiếp tục hỗ trợ người gốc Việt tại Campuchia về thủ tục nhập quốc tịch, ổn định cuộc sống, cảm ơn Campuchia hỗ trợ giải cứu thành công nhiều công dân Việt Nam bị lừa đảo, cưỡng bức lao động bất hợp pháp vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Quốc hội hai bên tăng cường trao đổi, tham vấn về các vấn đề chiến lược, liên quan đến an ninh – phát triển của khu vực cũng như của mỗi nước. Đề cao lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, tăng cường xây dựng lòng tin trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ việc tăng cường quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” và sẽ hợp tác chặt chẽ với Quốc hội, Thượng viện Campuchia thúc đẩy việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Chính phủ và nhân dân hai nước, tăng cường hợp tác tại các diễn đàn Liên Nghị viện khu vực và quốc tế. Nhất trí hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và ban hành chính sách pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin phát biểu tại hội đàm. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Camphuchia Samdech Heng Samrin cho biết, sau đợt khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra, kinh tế Campuchia đã tăng trưởng 2,4% năm 2021 và quốc gia này cũng đã hoàn toàn mở cửa trở lại.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia bày tỏ biết ơn sâu sắc về món quà quý giá là tòa nhà hành chính Quốc hội Campuchia được Đảng, nhà nước, nhân dân Việt Nam trao tặng, cho biết nhân dân Campuchia mãi mãi ghi nhớ đối với sự hy sinh to lớn của Quân tình nguyện Việt Nam trong cuộc chiến đấu đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Camuchia trân trọng mời Chủ tịch Quốc Vương Đình Huệ sớm thăm chính thức Campuchia và tham dự dự Đại hội đồng AIPA 43 cùng các Hội nghị cấp cao ASEAN 40-41 trong năm nay.

Theo VTV

Lượt xem: