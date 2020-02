Nhân sự mới tại Long An, Hòa Bình

Sáng 12/2, ông Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An đã chủ trì công bố quyết định về công tác cán bộ tại Báo Long An.

Ông Phùng Tấn Tú (thứ 2 từ trái sang) được bổ nhiệm làm Phó Tổng biên tập Báo Long An. Ảnh: Báo Long An

Theo quyết định, ông Phùng Tấn Tú, Trưởng phòng Xây dựng Đảng – Nội chính và Bạn đọc, Báo Long An được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Long An. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 10/02/2020.

Thượng tá Phạm Thanh Tâm (phải) nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An. Ảnh: Báo Thanh niên

Cũng trong ngày 12/2, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Phương, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Phạm Thanh Tâm, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Long An giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An.

Ông Vũ Hồng Long (phải) Vụ trưởng Vụ Dự toán thu thuế, Tổng cục Thuế, được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Báo Hòa Bình

Chiều 12/2, tại Cục Thuế tỉnh Hoà Bình, ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế đã dự và trao quyết định của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế điều động và bổ nhiệm ông Vũ Hồng Long – Vụ trưởng Vụ Dự toán thu thuế, Tổng cục Thuế, giữ chức Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hòa Bình, kể từ ngày 15/2/2020./.

Theo Chinhphu.vn