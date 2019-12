LHQ kỳ vọng vào đóng góp của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình

Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các hoạt động hòa bình, kỳ vọng vào những đóng góp của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ an ninh, hòa bình của LHQ.

Từ ngày 1/1/2020, Việt Nam sẽ đảm nhiệm vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Liên Hợp Quốc, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các hoạt động hòa bình, ông Jean-Pierre Lacroix, đã đánh giá cao và kỳ vọng vào những đóng góp của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ an ninh, hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Việt Nam rất tích cực trong việc tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế. (Ảnh: Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc)

Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

PV: Việt Nam đã là thành viên của Liên hợp quốc 42 năm qua. Ông đánh giá như thế nào về những đóng góp của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ an ninh, hòa bình của Liên hợp quốc, nhất là từ khi Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình năm 2014?

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jean-Pierre Lacroix: Điều đầu tiên tôi phải nói rằng Việt Nam là một nước rất tích cực ủng hộ Liên Hợp Quốc, nhất là trong hoạt động gìn giữ hòa bình.

Suốt những năm qua, Liên Hợp Quốc đã nhận được sự ủng hộ và khích lệ mạnh mẽ của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ an ninh, hòa bình mà điều này thể hiện rõ nhất ở 2 điểm:

Thứ nhất, Việt Nam tham gia tích cực và liên tục các sáng kiến liên quan tới gìn giữ hòa bình, luôn nỗ lực để hoạt động này ngày càng có tầm ảnh hưởng tốt hơn.

Thứ hai, Việt Nam đã cử lực lượng tham gia trực tiếp hoạt động gìn giữ hòa bình trên thực địa, nhất là ở các điểm nóng như Nam Sudan.

Chúng tôi rất trân trọng những nỗ lực này bởi chúng tôi thực sự cần sự hỗ trợ về quân đội của nhiều nước để triển khai hoạt động trên thực địa.

PV: Một trong các ưu tiên của Việt Nam trên cương vị ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an là tăng cường các hoạt động gìn giữ hòa bình. Ông có thể cho biết Việt Nam cần cải thiện những gì để có thể hoàn thành sứ mệnh gìn giữ hòa bình một cách xuất sắc?

Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Jean-Pierre Lacroix: Tôi muốn nói rằng chúng ta không nên quên Hội đồng Bảo an là cơ quan của Liên hợp quốc có chức năng chính là đảm bảo an ninh và hòa bình cho thế giới, nên vai trò của Việt Nam trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an trong nhiệm kỳ tới là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng bởi Việt Nam sẽ tham gia đóng góp trực tiếp vào việc ra các quyết định, nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Chúng tôi muốn có được sự ủng hộ của Hội đồng Bảo an đối với các hoạt động gìn giữ hòa bình, nhất là các sáng kiến được khởi xướng từ tháng 3/2018, đưa nhiều vấn đề liên quan hoạt động gìn giữ hòa bình ra trước Hội đồng Bảo an để thảo luận thường xuyên. Đại diện phái bộ gìn giữ hòa bình ở các nước cũng phải báo cáo tình hình địa bàn của họ thường xuyên trước Hội đồng Bảo an…

Chính vì vậy, chúng tôi kỳ vọng rất nhiều vào những quyết sách của Hội đồng Bảo an trong thời gian tới và cá nhân tôi chắc chắn rằng Việt Nam sẽ là một nước ủy viên năng động, hiệu quả trong tổ chức hết sức quan trọng này.

PV: Trong lĩnh vực hoạt động gìn giữ hòa bình, theo ông, thách thức lớn nhất trong thời gian tới là gì?

Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Jean-Pierre Lacroix: Tôi cho rằng thách thức lớn nhất đối với chúng tôi hiện nay là phần lớn hoạt động gìn giữ hòa bình đều diễn ra ở những địa bàn rất khắc nghiệt và ngày càng nguy hiểm. Những chiến sỹ gìn giữ hòa bình của chúng tôi và cả đội ngũ cán bộ, nhân viên của Liên Hợp Quốc đã trở thành mục tiêu tấn công của những lực lượng vũ trang cực đoan và các phần tử chống phá, cho nên chúng tôi phải đối phó với tình hình này và hiện chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để đảm bảo an toàn cho các chiến sỹ và cán bộ của Liên Hợp Quốc.

Một vấn đề nữa là tuy hoạt động gìn giữ hòa bình chính là công cụ để hỗ trợ tiến tới các giải pháp chính trị, nhưng chỉ có hoạt động gìn giữ hòa bình không thôi thì không đủ và không thể đạt được mục đích.

Chúng tôi cần có sự đồng tình, hỗ trợ của các phe tham chiến, và chúng tôi cần sự ủng hộ cũng như tham gia mạnh mẽ của Hội đồng Bảo an để thúc đẩy các giải pháp chính trị mau chóng trở thành hiện thực.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jean-Pierre Lacroix. (Nguồn: Gpaj.org)

PV: Năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thường chia rẽ về nhiều vấn đề, kể cả trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình. Theo ông, một nước ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an như Việt Nam có thể đóng vai trò như thế nào để giải quyết các vấn đề hiện đang gây chia rẽ?

Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Jean-Pierre Lacroix: Tôi phải thừa nhận rằng các ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không đoàn kết cho lắm, nhưng tôi nghĩ rằng các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc cho tới nay vẫn nhận được sự ủng hộ, hậu thuẫn khá lớn của Hội đồng Bảo an và trên thực tế các hoạt động gìn giữ hòa bình được tới 152 nước ký cam kết ủng hộ, trong đó có Việt Nam và 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an cũng ký.

Vai trò của các nước ủy viên không thường trực như Việt Nam là rất lớn vì đó chính là cầu nối để làm sao Hội đồng Bảo an tìm được tiếng nói chung đồng thuận và giúp giảm bớt sự chia rẽ tồn tại đã lâu ở tổ chức này. Nếu làm được như vậy thì thực sự các ủy viên không thường trực, đặc biệt là Việt Nam, sẽ đóng góp được rất nhiều./.

