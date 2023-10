Đại sứ Đặng Hoàng Giang gặp gỡ Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại New York

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc ngày 14/10 đã có buổi gặp gỡ nhóm thành viên nòng cốt Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại New York.

Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại New York, anh Trương Thế Anh, Chủ tịch Hội chia sẻ về kết quả nổi bật của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua, trong đó đã tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa như các chương trình toạ đàm hướng nghiệp, hội thảo kỹ năng làm việc, Tết sinh viên…, thu hút được sự tham gia của đông đảo các bạn thanh niên, lưu học sinh Việt Nam tại New York và khu vực phụ cận.

Quang cảnh buổi gặp gỡ

Về định hướng, kế hoạch của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại New York trong nhiệm kỳ 2023-2024 sau khi Hội hoàn tất kiện toàn tổ chức, anh Trương Thế Anh khẳng định, Hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, duy trì các hoạt động mang tính truyền thống, đồng thời triển khai một số sáng kiến mới nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh, văn hoá Việt Nam đến với bạn bè quốc tế; đẩy mạnh kết nối trong và ngoài Hội thông qua các hoạt động xã hội, cộng đồng.

Nhân dịp này, anh Trương Thế Anh cùng các thành viên nòng cốt của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại New York chân thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đối với hoạt động và sự phát triển của Hội trong những năm qua; mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Phái đoàn để Hội thực hiện được các mục tiêu, kế hoạch đề ra trong thời gian tới; đồng thời cam kết luôn sẵn sàng đóng góp tích cực cho các sự kiện do Phái đoàn tổ chức cần huy động sự tham gia, hỗ trợ của lực lượng thanh niên, sinh viên.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang cùng các thành viên nòng cốt của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại New York

Đại sứ Đặng Hoàng Giang biểu dương kết quả hoạt động của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại New York thời gian qua, nhất là việc tổ chức thành công nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tạo sân chơi, tăng cường gắn kết, giúp đỡ lẫn nhau, cũng như chia sẻ tri thức và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cho cộng đồng thanh niên, lưu học sinh Việt Nam tại New York. Đại sứ đặc biệt đánh giá cao nhiệt huyết, tính năng động và tấm lòng luôn hướng về quê hương, đất nước của nhóm nòng cốt Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại New York; khuyến khích Hội xây dựng tầm nhìn dài hạn, bảo đảm tính kế thừa tiếp nối giữa các thế hệ lãnh đạo và thành viên, nỗ lực phát triển Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại New York thành chi hội thanh niên, sinh viên Việt Nam hoạt động sôi nổi, hiệu quả và thành công nhất tại Hoa Kỳ.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh, bên cạnh các công tác chuyên môn tại Liên Hợp Quốc, Phái đoàn luôn quan tâm và dành ưu tiên cao cho công tác cộng đồng nói chung và công tác thanh niên, sinh viên nói riêng tại địa bàn New York và khu vực lân cận; khẳng định sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại New York hiện thực hoá thành công các mục tiêu, ý tưởng và kế hoạch đã đề ra.

Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ được thành lập từ năm 2013. Đến nay, Hội đã có 19 chi hội thành viên và gần 15.000 hội viên tại hơn 40 tiểu bang. Hội trực tiếp triển khai, tham gia tổ chức nhiều hoạt động lớn cho cộng đồng người Việt trẻ ở Hoa Kỳ như Vòng tay nước Mỹ, chương trình mạng lưới chuyên gia Việt (VNPN), cuộc thi khởi nghiệp VietChallenge, cuộc thi Hành trình nước Mỹ, Tết Việt trên đất Mỹ và các chương trình hướng nghiệp, văn hoá, thể thao diễn ra ở khắp nước Mỹ… Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại New York là thành viên của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ.

