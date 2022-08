Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra trong hai ngày 29 và 30/8/2022 tại Hà Nội.

Đại hội có hơn 500 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho hơn 7,2 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước tham dự.

Trong nhiệm kỳ qua, bằng những hoạt động thiết thực, các cấp Hội trong cả nước đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, triển khai mọi mặt công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ, trợ giúp số lượng lớn những người có hoàn cảnh khó khăn với giá trị trợ giúp năm sau cao hơn năm trước, thu hút ngày càng nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đông đảo nhân dân tham gia; hệ thống tổ chức Hội được củng cố và tiếp tục có bước phát triển.

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, tổng trị giá hoạt động toàn Hội đạt hơn 23 nghìn tỷ đồng (gấp hơn 2,36 lần tổng trị giá hoạt động nhiệm kỳ Đại hội IX), thiết thực trợ giúp trung bình hằng năm 18,3 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn, người bị tổn thương. Trong đó, giá trị công tác xã hội nhân đạo đạt trên 16 nghìn tỷ đồng, trợ giúp trên 43,5 triệu lượt người; Giá trị hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt trên 3 nghìn tỷ đồng, trợ giúp cho hơn 40,8 triệu lượt người khó khăn; Giá trị hoạt động tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa đạt gần 2 nghìn tỷ đồng, trợ giúp cho hơn 5,2 triệu lượt người.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua Hội chủ trì tham mưu và tổ chức thành công “Tháng Nhân đạo” – Tháng cao điểm vận động nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ nhân đạo vào tháng 5 hằng năm, thiết thực chào mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế với kết quả năm sau cao hơn năm trước, thu hút ngày càng nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tích cực tham gia hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Các cấp Hội đã có nhiều sáng kiến tổ chức thành công các hoạt động như: Kết nối cộng đồng – vượt qua thử thách; Hỗ trợ lao động ngoại tỉnh, lao động từ các vùng dịch trở về địa phương mất thu nhập do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID – 19; Chương trình túi hàng gia đình… hỗ trợ các tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi đại dịch…

Chiến lược Phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 – “Đổi mới vì sự phát triển bền vững” xác định rõ nhiệm vụ then chốt; nhiệm vụ nền tảng, có tính chi phối cao; nhiệm vụ đột phá, tạo định hướng quan trọng cho công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ. Những năm tiếp theo của nhiệm kỳ, tình hình thiên tai, thời tiết diễn biến khó lường, nhất là đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, do vậy nhiệm vụ hoạt động của Hội Chữ thập đỏ sẽ có nhiều đổi mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ cần phải chung tay, nỗ lực, có tâm huyết cao. Toàn Hội xác định mục tiêu xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, thiết thực trợ giúp người nghèo, người dễ bị tổn thương vươn lên trong cuộc sống, tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, đóng góp tích cực trong Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Với truyền thống và những kết quả mà Hội đã đạt được, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần XI nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ là mốc quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Hội, thực hiện tốt sứ mệnh nhân đạo cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, đóng góp quan trọng trong công tác an sinh xã hội, xây dựng đất nước ngày càng phát triển bền vững.

Theo VTV

Lượt xem: