Củng cố đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN

Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị Cấp cao ASEAN 42, sáng 11/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước dự phiên họp hẹp trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, sau hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt cũng như phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay. ASEAN vừa là tâm điểm của hàng loạt sáng kiến liên kết và kết nối khu vực, đồng thời cũng là trọng điểm trong cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các nước lớn.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đặt ra cho ASEAN là thích ứng năng động và tăng cường sức mạnh tự thân để khẳng định giá trị chiến lược. ASEAN cần củng cố đoàn kết và thống nhất, nêu cao tinh thần độc lập, tự lực, tự cường, phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm, giữ vững cân bằng chiến lược trong quan hệ với các Đối tác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Phiên họp hẹp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 (Ảnh: VGP)

Tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về các vấn đề khu vực, quốc tế, Thủ tướng nhấn mạnh bảo vệ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông vừa là lợi ích, vừa là trách nhiệm của tất cả các nước.

Thủ tướng đề nghị ASEAN cần kiên định với mục tiêu hỗ trợ Myanmar thực hiện đầy đủ “Đồng thuận 5 điểm” vì người dân Myanmar, vì đoàn kết, uy tín và hình ảnh của ASEAN và vì sự kỳ vọng của cộng đồng quốc tế. Đồng thời, ASEAN cần duy trì cách tiếp cận khách quan, cân bằng, trách nhiệm trong vấn đề Nga – Ukraine, phối hợp với các đối tác, giảm thiểu tác động của xung đột với khu vực, cùng đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

